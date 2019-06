Novinky, ČTK

Licence získali telekomunikační operátoři China Mobile, China Unicom a China Telecom i společnost China Broadcasting Network Corporation, která provozuje televizní a rozhlasové sítě. Operátoři již koncem loňského roku získali zkušební licence pro 5G a nové povolení jim umožňuje zahájit komerční provoz těchto telekomunikačních služeb, a to dříve než v roce 2020, jak se původně plánovalo.

Rychlejší zavádění 5G by mohlo pomoci společnosti Huawei, která je největším dodavatelem telekomunikačních zařízení na světě. USA minulý měsíc zařadily firmu Huawei na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. Washington se obává, že čínská vláda by mohla využívat Huawei ke špionáži, firma to ale popírá.

Společnost Huawei v reakci na udělení licencí uvedla, že je připravena podpořit rozvoj služeb 5G v Číně. Upozornila, že již podepsala 46 komerčních kontraktů na zařízení 5G ve 30 zemích. Ve středu Huawei podle agentury Reuters uzavřela s největším ruským mobilním operátorem MTS dohodu o rozvoji technologie 5G v Rusku.

Největší čínský operátor China Mobile uvedl, že hodlá do konce září nabídnou služby 5G ve více než 40 čínských městech. Někteří analytici nicméně upozorňují, že zavádění služeb 5G v Číně by mohly komplikovat americké restrikce.

"Nadále se obáváme, že pokud americké embargo na Huawei zůstane po určitou dobu v platnosti, a dokonce se rozšíří na další čínské technologické podniky, bude pro Čínu budování 5G velmi obtížné," uvedla finanční společnost Jefferies.