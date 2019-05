mif, Novinky

Podle nařízení Evropské unie smí činit cena volání do zemí EU maximálně 19 centů (4,90 Kč), u SMS zpráv pak šest centů (1,55 Kč). K uvedeným sumám je nicméně nutné v tuzemsku připočítat ještě 21procentní DPH.

U Vodafonu mohou lidé využívat levnější volání již od začátku května. „Do všech zemí Evropské unie, ale i do některých vzdálených zámořských regionů mohou zákazníci Vodafonu volat a psát levněji. Cena volání se snižuje na 5,80 korun za minutu, u SMS zpráv na 1,8 koruny včetně DPH. Změny platí jak pro firemní, tak nefiremní zákazníky Vodafonu,“ konstatoval mluvčí operátora Ondřej Luštinec.

„Zákazníkům od loňského roku nabízíme balíček Chytré volání do zahraničí. Ten jim přináší výraznou úsporu, ať volají kamkoli na světě, nejen v rámci EU. Další možnost, jak volat do zahraničí výhodně, je využití volných minut v tarifech FREE Zlatý a FREE Platinový,” popsala ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Balíček, nebo tarif



Balíček Chytré volání do zahraničí za měsíční poplatek 199 korun nabízí neomezené volání na slovenská čísla a minutovou sazbu 3,50 korun do všech ostatních světových zemí. Od středy pak O2 snížilo spotřebitelům využívajícím mobilní tarify, předplacené karty i pevné linky sazby pro volání do zemí EU. Cena za minutu volání nyní vyjde na 5,89 korun, cena odeslané SMS do EU činí 1,86 korun.

Změny od středy přichystal také T-Mobile, ten sjednotil ceny mezinárodních hovorů a SMS paušálních i předplacených služeb. Nově budou zákazníci s předplacenou kartou Twist volat a textovat za stejné ceny jako ti s paušálem.

„Změnu podmínek pro mezinárodní volání na čísla v rámci EU jsme využili pro celkové zjednodušení a sjednocení ceníku za volání a SMS do celého světa. Majitelé Twist karet mohou nově volat a psát SMS za atraktivnější ceny i do zbytku Evropy a světa,“ řekl k novince Juraj Bóna, ředitel T-Mobile pro Českou republiku.

U růžového operátora vyjde minuta volání do zemí EU na 5,89 Kč, cena SMS pak činí 1,86 Kč.

Boj proti vysokým cenám



Zavedení nových maximálních cen pro volání do zahraničí navazuje EU na své snahy z roku 2017, kdy byl prakticky zrušen roaming v unii – ze zahraničí do své domoviny tak lidé platí stejné částky jako v tuzemsku. Využívat mohou bez jakéhokoliv omezení v zahraničí také své datové balíčky.

„Evropská unie zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které jsou lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu EU. Díky těmto dvěma krokům je nyní evropský spotřebitel plně chráněn před astronomickými fakturami za volání na jakékoliv evropské číslo, ať už doma, nebo v zahraničí,” prohlásila eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.