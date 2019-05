rei, Právo

„S operátory jednáme a ta jednání začínají mít určitou úroveň,“ prohlásil Havlíček, když se s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným shodli na tom, že Češi za internet v mobilu platí v evropském srovnání příliš.

Havlíček k tomu poznamenal, že materiál, který před časem premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předala Asociace provozovatelů mobilních sítí s cílem ukázat, že ceny tak vysoké nejsou, nebyl žádnou důkladnou analýzou. Prezentaci naopak označil za „neuvěřitelnou“. Výborný k tomu rovnou řekl, že se operátoři chovají arogantně.

Ocenil investice do technologií

Ministr na druhou stranu ocenil, že operátoři investují do technologií, takže ČR má vyspělé technologické prostředí. „Snad k tomu budeme mít i dobré ceny,“ podotkl Havlíček.

Kromě tlaku vlády k tomu podle něj přispěje připravovaný příchod čtvrtého operátora i vládní mobilní balíček, který nedávno prošel prvním čtením ve Sněmovně a mimo jiné výrazně snižuje pokuty za přechod mezi operátory a zkracuje lhůtu pro převod telefonního čísla z deseti na dva dny.

Podle Výborného to jsou kroky správným směrem, varoval ale před vyšším zdaněním operátorů, kterým tento týden pohrozil premiér, protože to by čtvrtého operátora odradilo. Podle Havlíčka však vyšší daň na pořadu dne není a byla by spíše posledním řešením, kdyby se nedařilo se současným stavem pohnout.

Chce novelu zákona o živnostnících

Havlíček, který dosud působil v čele Asociace malých a středních podniků a živnostníků, současně sdělil, že bude kromě jiného usilovat o novelizaci živnostenského zákona. Norma byla sice podle něj připravena dobře, ale to už v 90. letech, přičemž od té doby se prostředí zásadně proměnilo digitalizací atd.

Debatu o novele chce otevřít ještě letos, nebo po Novém roce.