Novinky, ČTK

Americký činitel prohlásil, že zpřísnění bezpečnostních standardů by prakticky vyloučilo používání technologií čínských firem.

"V tuto chvíli vyzýváme vlády, aby přijaly bezpečnostní standardy, jaké vidíme v Německu," řekl novinářům prostřednictvím telekonference přední americký diplomat pro kybernetickou politiku. "Myslím, že v německých standardech to byl velmi pozitivní krok vpřed," dodal Strayer.

5G sítě jsou nezbytné



Výstavba sítě 5G, která je nezbytná například pro budoucí komunikaci samořízených aut, je v Německu velmi sledovaná. Spojené státy naléhají na to, aby se výstavby nemohla účastnit čínská firma Huawei. Toto přesvědčení sdílejí i někteří němečtí bezpečnostní činitelé.

Německo v březnu zpřísnilo kritéria pro dodavatele technologií pro telekomunikační sítě. Vláda však signalizovala, že Huawei nevyloučí přímo, a zdůrazňuje, že přísná bezpečnostní pravidla platí pro všechny.

Strayer zopakoval, že čínské firmy Huawei a ZTE nenaplňují standardy a důvěru požadované pro jejich využití v sítích páté generace. Strayer rovněž prohlásil, že pro USA by mohlo být obtížnější sdílet některé informace se zeměmi, které využívají zařízení od firmy Huawei. Politické rozhodnutí v této věci však podle něj ještě učiněno nebylo.

Je hrozba reálná?

Důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je podle části bezpečnostních expertů zřejmě přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé.

Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).