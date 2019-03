Novinky, ČTK

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení. Firma se letos dostala pod zvýšený tlak, když Spojené státy a jejich spojenci, včetně Austrálie a Nového Zélandu, začali zakazovat vybavení Huawei kvůli obavám, že může umožňovat špionáž pro vládu.

Huawei několikrát zopakoval, že čínská vláda na něj nemá vliv.

Je hrozba reálná?

Důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je podle části bezpečnostních expertů zřejmě přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé.

Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).