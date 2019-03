Zlevní lidem mobilní tarify? ČTÚ by mohl začít regulovat trh kvůli malé konkurenci

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) by mohl začít regulovat velkoobchodní mobilní trh kvůli nedostatečné konkurenci. Vychází přitom z testů hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE. Úřad to uvedl na svých internetových stránkách. Na základě výsledků analýzy tuzemského trhu by mohl regulátor v budoucnu rozhodnout o cenové nebo necenové regulaci, její konkrétní podobu ale neuvedl. Většina zemí EU mobilní trh nereguluje.