mif, Novinky

Alcatel 1 se má stát cenově nejdostupnějším telefonem s FullView displejem s moderním poměrem stran 18:9. Protáhlá obrazovka nabídne úhlopříčku pět palců a rozlišení 960 x 480 pixelů. Díky tomu půjde o jeden z nejkompaktnějších smartphonů na trhu. Jeho rozměry budou 137,6 x 65,7 x 9,8 mm a hmotnost bude činit 134 g.

V útrobách telefonu se bude ukrývat procesor MediaTek MT6739, jehož čtyři jádra nabídnou pracovní tempo 1,3 GHz. Přestože přístroj nabídne pouze 1 GB operační paměti, měla by být práce s ním poměrně svižná.

Osekaný operační systém



To je zásluha především osekané verze operačního systému Android Go, který byl optimalizován speciálně pro plynulý chod cenově dostupných smartphonů. Do telefonu je sice možné instalovat klasické aplikace, ale drtivou většinu těch nejpoužívanějších má předinstalovanou – opět v odlehčené verzi, aby byla práce co nejplynulejší.

Alcatel 1

FOTO: archív výrobce

Alcatel 1 má pětimegapixelový fotoaparát vzadu a dvoumegapixelový vepředu. Pořízené snímky je možné ukládat na vnitřní 8GB paměť, nebo na paměťové karty s kapacitou až 32 GB. Větší karty bohužel podporovány nebudou.

Akumulátor má kapacitu 2000 mAh, což by mělo stačit až pro 17 hodin hovoru či 310 hodin v pohotovostním režimu. Počítat je však nutné s pomalejším nabíjením, které trvá více než tři hodiny.

Přístroj je již v tuzemských obchodech dostupný za 1990 Kč, nabízí se v černé a modré variantě.