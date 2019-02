mif, Novinky

„Portace se týká naprostého minima zákazníků. V loňském roce od nás odportovalo cca 145 000 SIM karet, což je cca 2,4 % naší zákaznické báze,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí T-Mobilu Markéta Kuklová s tím, že operátor obsluhuje 6,2 milionu lidí.

Velmi podobná je podle ní situace také u konkurentů. „Opačným směrem, tedy k nám, přišlo 130 000 čísel,“ komentovala situaci za uplynulý rok Kuklová.

Nabídky jsou prakticky totožné

Je tedy zřejmé, že většina lidí se o přechod k jinému operátorovi nezajímá. Do určité míry to může být dáno tím, že nabídky tuzemských poskytovatelů telekomunikačních služeb jsou prakticky totožné.

Například u O2 získají lidé za 749 Kč neomezené volání, SMS zprávy a internet s kapacitou 3 GB za 749 Kč. U Vodafonu vyjde totožný tarif na 777 Kč, obsahuje však 5 GB dat. T-Mobile si za neomezený tarif naúčtuje 799 Kč, lidé získají mobilní internet s kapacitou 4 GB.

Rozpohybovat stojaté vody mobilních nabídek se snaží novela zákona o elektronických komunikacích, kterou ve středu schválila vláda. Počítá totiž s tím, že lidé budou moci odejít k jinému operátorovi za pouhé dva dny a nebudou muset platit smluvní pokuty.

Cílem je zjednodušit a zlevnit zákazníkovi přechod jednoho operátora k druhému. premiér Andrej Babiš (ANO)

Novelu předložil přímo premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého se vytvoří tlak na operátory, aby si udrželi zákazníky a pobídli je cenově zajímavější nabídkou.

„Cílem je zjednodušit a zlevnit zákazníkovi přechod jednoho operátora k druhému. Chceme, aby naši lidé nemuseli platit předražené služby operátorů,“ řekl ve středu po jednání kabinetu Babiš.

Příchod čtvrtého operátora

Výrazněji by mohl zamíchat s kartami na trhu až příchod nového operátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamýšlí v letošním roce vypsat dvoukolovou aukci kmitočtů. Ta by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora, který by mohl cenovou politiku značně změnit.

V prvním kole by úřad nabídl kmitočty zájemcům, kteří nevlastní žádné frekvence v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.