mif, Novinky

V průměru platí Češi za mobilní tarif podle spořitelny 680 Kč. Obecně lze říci, že výdaje na telekomunikace v domácnostech rostou společně s růstem příjmů, tedy až na jednu podstatnou výjimku.

„Lidé s čistým příjmem do 10 tisíc korun platí průměrně 684 korun měsíčně. To je o 11 % více než u lidí s příjmy mezi 10 a 20 tisíci korun, kteří měsíčně vydávají 611 korun. Potvrzuje se tak hypotéza, že lidé s nejnižšími příjmy platí za telekomunikace nadprůměrné částky,“ prohlásil David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Podle něj může být příčinou jejich slabší vyjednávací pozice. Stejně tak ale může roli hrát i neznalost možností, anebo třeba pracovní pozice neumožňující vyřizovat své soukromé záležitosti na služebním počítači nebo telefonu.

Nejvíce se platí v Praze

Z údajů spořitelny je také patrné, že nejvíce utrácejí za mobilní služby lidé v Praze, a to konkrétně 750 Kč. Druhé místo patří Středočechům s útratou 734 Kč. Pro srovnání nejméně je to na Vysočině, kde lidé v průměru utratí 600 Kč.

Ceny nicméně podle bývalého člena rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřeje Malého nejsou tím hlavním problémem. Tím je podle něj to, co spotřebitelé za své peníze dostávají. „Lidé se bojí telefon použít k čemukoliv, co by mohlo vést k vyšší spotřebě dat, jako třeba přehrávání videa. Operátoři pak mohou tvrdit, že lidé svůj tarif ani nevyčerpají. Je to ale spíše proto, že se bojí svá data více využívat, aby jim nedošla,“ vysvětlil Malý.

„Stát zaspal v roce 2001, kdy do Česka mohl přijít nový operátor v době, kdy ještě neměl mobil každý a růst mohl být organický. Tehdejší vláda se rozhodla opačně, znehybnila trh pro tři hráče a výsledky si neseme dodnes. Zlepšuje se sice legislativa a postupně stoupá množství dat v tarifech, ale v porovnání se zahraničím se příliš neposouváme. Ani tam trh nespí, takže jsme stále na chvostu Evropy,“ doplnil Malý.

O 60 % nad průměrem EU

Úplně jiný rozměr ceny mobilních tarifů v tuzemsku dostanou ve chvíli, kdy je porovnáme se zbytkem Evropy. Podle Eurostatu totiž čeští spotřebitelé vydávají na pošty a telekomunikace 2,7 % svých celkových útrat, za loňský rok však tyto výdaje o 60 % převýšily průměr Evropské unie.

Je to dáno především tím, že ceny českých mobilních tarifů patří v mezinárodních srovnání mezi ty nejvyšší.

Platí to především o mobilních datech. „Za 30 eur (770 Kč) si Češi mohou pořídit maximálně 60 GB dat, jak vyplývá z údajů společnosti Rewheel. Ve srovnání se všemi 28 zeměmi EU to znamená, že jsme na desáté nejhorší pozici. Naopak v desítce nejlepších zemí tohoto žebříčku, kde figurují i naši slovenští, polští a rakouští sousedé, mají spotřebitelé k dispozici i 1000 GB dat,“ uvedla Adéla Denková, šéfredaktorka projektu Evropa v datech.

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) v neděli v České televizi uvedla, že data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. „My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede,” řekla Nováková. Za to si vysloužila kritiku na sociálních sítích.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda dělá vše pro to, aby se cena mobilních dat snižovala. Na operátory prý tlačí. „Faktem je, že operátoři argumentují, že mají velké investice,” poznamenal.