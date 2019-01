ort, lez, mif, Novinky

Asus ROG Phone: mobil s duší konzole

ROG Phone od společnosti Asus je na první pohled tuctový chytrý telefon. Ve skutečnosti jde ale o daleko sofistikovanější zařízení, které dokáže zastat funkci kapesní i televizní konzole. A to především díky množství volitelných doplňků.

Asus ROG Phone

FOTO: archiv výrobce

Asus ROG Phone

FOTO: archiv výrobce

Přidělat tak jde na bočnice speciální ovladače pro pohodlnější hraní, nebo dokonce i modul zvaný TwinView Dock. Ten zase přidá ke smartphonu druhý displej, na obou přitom půjde hrát.

Patrně nejzajímavějším doplňkem je nicméně Desktop Dock. Jak již samotný název napovídá, díky němu se může smartphone proměnit na herní počítač, stačí připojit klávesnici, myš a monitor. Místo monitoru lze samozřejmě připojit televizor a z ROG Phonu se stane nefalšovaná televizní konzole.

Asus ROG Phone nabízí velmi vysoký výkon, což je zásluha především procesoru Qualcomm Snapdragon 845, který dokáže pracovat až při frekvenci 3 GHz. Na tento čip spoléhají také další velcí výrobci, ale v testovaném kousku se jej evidentně podařilo odladit nejlépe.

Procesor má k dispozici 8 GB operační paměti a až 512GB úložiště. Šestipalcový displej nabízí rozlišení Full HD+.

Klady: špičkový výkon, funguje i jako stolní počítač

špičkový výkon, funguje i jako stolní počítač Zápory: extravagantní design telefonu se nemusí líbit každému

extravagantní design telefonu se nemusí líbit každému Cena: 23 000 Kč

Apple iPhone XS a XS Max: dva noví králové

Nové iPhony XS a XS Max vychází stejně jako model XR designově z loňského iPhonu X. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

Video

Apple iPhone XS a XS Max

Zdroj: archiv výrobce

IPhony řady XS dostanou podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu uvidíte virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné i ve více lidech.

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle, a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů. Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů.

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci, a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl. Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Klady: podpora strojového učení, špičkové fotoaparáty

podpora strojového učení, špičkové fotoaparáty Zápory: velmi vysoká pořizovací cena

velmi vysoká pořizovací cena Cena: od 25 800 Kč (iPhone XS); od 29 900 Kč (verze XS Max)

Huawei Mate 20 Pro: vysoký výkon, prémiové fotoaparáty



Hned na úvod se sluší zdůraznit, že Mate 20 Pro je tím nejvýkonnějším smartphonem, jaký kdy společnost Huawei vyrobila. To je zásluha především nového procesoru Kirin 980, který pochází taktéž z dílen tohoto výrobce. Jde mimochodem o vůbec první čipset na světě, který je vyrobený 7nm technologií.

V praxi by tak měla být novinka v porovnání s předchůdcem o 20 % výkonnější a přitom až o 40 % šetrnější k baterii. Celý osmijádrový čip se skládá ze tří částí. V praxi toto řešení funguje tak, že velká jádra zabezpečují trvalý výkon, zatímco ultraefektivní jádra jsou určená na řešení běžných nenáročných aktivit s extrémní energetickou účinností.

Mate 20 Pro

FOTO: archiv výrobce

Do vínku dostal přístroj dále 6 GB operační paměti, 128GB úložiště a akumulátor s kapacitou 4200 mAh. Už při pohledu na tyto parametry se chce napsat, že jde o přístroj bez kompromisů. Stroj nabízí 6,4palcový displej s rozlišením 3120 x 1440 obrazových bodů a technologií AMOLED, který zabírá prakticky celou čelní stranu telefonu.

Velkou předností novinky je také nový trojitý fotoaparát Leica, jehož objektivy jsou tak trochu netradičně uspořádány do čtverce. I díky tomu ale mimochodem zadní strana působí originálně a neokoukaně. Není velkým překvapením, že každý objektiv dělá něco jiného. Hlavní senzor nabídne rozlišení 40 MPx, standardní úhel záběru, světelnost f1.8, ohnisko 27 mm.

Dále je pak k dispozici teleobjektiv s 8Mpx barevným senzorem, světelností f2.4, ohniskem 80 mm, u kterého je k dispozici OIS. Trojlístek objektivů pak uzavírá širokoúhlý objektiv s 20Mpx barevným senzorem (f2.2, ohnisko 16 mm). Samozřejmostí je dvoutónový LED blesk či laserové a fázové ostření.

Klady: systém tří objektivů, vysoký výkon

systém tří objektivů, vysoký výkon Zápory: vysoká pořizovací cena, která nicméně odpovídá špičkovým parametrům

vysoká pořizovací cena, která nicméně odpovídá špičkovým parametrům Cena: 21 000 Kč

HTC U12+: ovládá se mačkáním

HTC vsadilo na speciální dotykovou konstrukci už u předchozího modelu, tentokrát je však celá „mačkací“ technologie vylepšena a přichází v druhé generaci. Nově tak na těle přístroje nenaleznete žádné mechanické tlačítko.

Video

HTC U12+

Zdroj: archiv výrobce

Funkci tlačítek převzala vyznačená místa na obvodovém rámu citlivém na tlak. Podle výrobce je díky tomu ovládání smartphonu spolehlivější a konstrukce telefonu ještě pevnější. Telefon lze totiž ovládat klidně i v rukavicích, což přijde vhod především v zimě.

HTC U12+ staví na šestipalcovém displeji s poměrem stran 18:9 a rozlišením 1440 x 2880 pixelů. Displej je tedy protáhlý a zabírá velkou část přední plochy. Velmi zajímavá je také zadní strana, která je skleněná. U modré varianty je místy průsvitná a odhaluje tak vnitřní komponenty. Pro konzervativnější uživatele bude k dispozici ještě černá a červená varianta.

Model HTC U12+ staví na čipsetu Qualcomm Snapdragon 845, který patří k těm nejvýkonnějším na trhu. Do vínku dostal přístroj dále 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Klady: unikátní systém ovládání se povedl

unikátní systém ovládání se povedl Zápory: nemá bezdrátové nabíjení



nemá bezdrátové nabíjení Cena: 18 000 Kč

Sony Xperia XZ3: brilantní zvuk

Xperia XZ3 od společnosti Sony je svým vzhledem takřka k nerozeznání od předchůdce s pořadovým číslem dva. Proti němu však nabízí hned několik vylepšení, týkají se například obrazu. K dispozici je nově šestipalcový displej s rozlišením QHD+, který má lehce zaoblené hrany, a podpora HDR obrazu.

Xperia XZ3

FOTO: archiv výrobce

Sony navíc vůbec poprvé sáhla u mobilů po technologii OLED, kterou fanoušci této značky dobře znají z televizorů Bravia. Díky tomu Xperia XZ3 nabízí opravdu brilantní barevné podání, skvělý kontrast a hlubší odstíny černé.

Hardwarové součástky uvnitř telefonu ale zůstaly stejné jako u dvojky. Už ta totiž patřila k těm nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Výrobce použil platformu Snapdragon 845 v kombinaci se 4 GB operační paměti. Úložný prostor dosahuje kapacity 64 GB a je možné jej dále rozšířit prostřednictvím paměťových karet typu microSD až o 400 GB.

Velký důraz byl stejně jako u předchůdce kladen také na kvalitu stereofonních reproduktorů a audia obecně. Trojka totiž stejně jako předchůdce využívá systém dynamických vibrací (Dynamic Vibration System), který analyzuje data z audia, takže divácký zážitek můžete i cítit. Filmům, hrám i videu tak vdechne život.

Klady: prémiové audio, lepší displej než u předchůdce

prémiové audio, lepší displej než u předchůdce Zápory: trojka přichází na trh pouhý půlrok po premiéře dvojky

trojka přichází na trh pouhý půlrok po premiéře dvojky Cena: 17 500 Kč

Samsung Galaxy Note9: nahradí i počítač

Svým vzhledem se Galaxy Note9 velmi podobá loňské osmičce, má však větší obrazovku – úhlopříčka narostla z 6,3 na 6,4 palce. Rozlišení však zůstalo stejné, tedy 2960 x 1440 bodů. Obrazovka je opět zakřivená, plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Samsung Galaxy Note9

FOTO: archiv výrobce

Novinka díky vysokému výkonu dokáže zastat také funkci stolního počítače, stačí připojit klávesnici a monitor. Podporována je stejně jako u předchůdce technologie Samsung DeX, kterou výrobce představil už loni. Dokovací stanice DeX Pad se bude prodávat samostatně.

V porovnání s loňskou osmičkou se velkého vylepšení dočkaly také zvukové schopnosti nové vlajkové lodi. Stereo reproduktory u modelu Note9 totiž byly vyvinuty ve spolupráci s experty ze společnosti AKG, podporována je také technologie Dolby Atmos.

Proti předchůdci by měl být přístroj až o třetinu výkonnější. To je zásluha především čipsetu Exynos 9810, u tohoto osmijádrového procesoru jsou čtyři jádra taktována na 2,7 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Základní verze nabízí 6GB paměťový modul, výkonnější pak 8GB.