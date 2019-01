Smartphone Xiaomi Mi Play si odbyl premiéru krátce před koncem loňského roku v domovské Číně. Výrobce stanovil pro tamní trh cenovku 1099 juanů, tedy v přepočtu zhruba 4500 Kč.

To je s ohledem na nabízenou výbavu velmi atraktivní částka. V dodávané výbavě je totiž také SIM karta, prostřednictvím které je možné po dobu jednoho roku bezplatně surfovat po internetu. Měsíční datový limit je přitom stanoven na 10 GB.

Sluší se podotknout, že jen samotná SIM karta s takovou porcí dat na rok by v Česku vyšla patrně dráž než samotný telefon.

FOTO: archív výrobce

FOTO: archív výrobce

A co vlastně Mi Play umí? Srdcem herního smartphonu bude osmijádrový procesor MediaTek Helio P35, který bude podpořen 4 GB operační paměti. Úložný prostor bude dosahovat kapacity 64 GB.

Novinka nabídne 5,84palcový displej s rozlišením Full HD+, který zabírá takřka celou čelní stranu telefonu. Pouze uprostřed vrchní strany je malý výřez pro čelní fotoaparát.

Ve výbavě telefonu nebude dále chybět duální fotoaparát s rozlišením 12 MPx, přední 8MPx selfie kamera či akumulátor s kapacitou 3000 mAh. Vše poběží pod operačním systémem Android 8.1.

Zajímavé je také to, že s novým telefonem se výrobce rovnou zapsal do Guinnessovy knihy světových rekordů. V obchodním centru v Číně totiž postavil z celkem 1005 telefonů obří vánoční stromek, jehož výška přesahovala osm metrů. Dosavadní rekord byl pouze 504 telefonů.

Vánoční stromek od Xiaomi navíc funguje také jako obří WiFi hotspot, díky čemuž se návštěvníci obchodního centra mohou zdarma připojit k internetu. Výrobce se tak snaží chytře poukázat na akci s datovou SIM kartou.

Xiaomi Mi Play se stejně jako další telefony tohoto výrobce bude patrně nabízet také na tuzemském trhu. Nad přesnou dostupností však zatím visí otazník. Jisté není ani to, zda výrobce v Česku nabídne také tak příznivou cenu a datovou SIM kartu k tomu.

Yes, it's made up of 1,008 Mi Play smartphones! Xiaomi achieved the largest animated mobile phone mosaic certified by the Guinness World Records! RT if you like this Christmas tree from Xiaomi. #NoMiWithoutYou #ThanksMiFans pic.twitter.com/7zC21DvbE5