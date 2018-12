ort, Novinky

V letošním roce se vzhled chytrých telefonů značně proměnil. Výrobci se snažili využít co největší část čelní strany pro dotykové displeje, kvůli čemuž se – po vzoru iPhonu X – začaly objevovat ostrůvky v horní části obrazovek.

Tento výřez se ale nelíbil každému, a tak výrobci začali hledat řešení, jak se jej zbavit úplně. Honor a Xiaomi v uplynulých týdnech představili chytré telefony s vysouvací konstrukcí. Přední fotoaparát se ukrývá v zadním krytu, který je výsuvný. Ve chvíli, kdy chcete fotit pomocí předního fotoaparátu, jednoduše posunete kryt směrem nahoru.

Pozvánka na tiskovku společnosti Samsung

FOTO: archív výrobce

Jenže i toto řešení má své mouchy. Kvůli výsuvné konstrukci jsou telefony baculatější. Vyzrát na problém s nevzhlednými ostrůvky i baculatější konstrukcí se nyní bude snažit Samsung. Ten představí už příští týden chytrý telefon, který bude vybaven dotykovou obrazovkou s dírou.

Je to patrné z pozvánky, která byla zaslána asijským novinářům. Novinka by se měla jmenovat Galaxy A8s a premiéru by si měla odbýt v pondělí 10. prosince.

Dotykový panel by měl u chystaného přístroje zakrývat prakticky celou čelní stranu. V levém horním rohu pak bude kulatá díra v displeji, ve které bude umístěn právě fotoaparát. Více toho podnik zatím neprozrazuje, na detailnější informace si tak budeme muset ještě pár dní počkat.