Unikátní hybrid mezi mobilem a notebookem se nakonec vyrábět bude. Ale patrně až příští rok

Společnost Razer představila letos v lednu na veletrhu CES v americkém Las Vegas zajímavý koncept zvaný Linda. Ten spojuje to nejlepší ze světa chytrých telefonů a klasických notebooků. Ještě před létem vše nasvědčovalo tomu, že se tento koncept vyrábět nakonec vůbec nebude. Server Gadget Hacks však nyní upozornil, že by novinka měla skutečně přijít – a to už příští rok. Počítají s tím plány na uvedení nového herního telefonu Razer Phone 2, které údajně od výrobce unikly.