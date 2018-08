ort, Novinky

Je takřka jisté, že Apple letos ukáže dva následovníky osmiček. Ty buď ponesou písmenko S v názvu, nebo rovnou číslici devět. Více se toho zatím o nich neví.

Třetím odhaleným modelem by měla být další generace modelu iPhone SE. Právě ta budí v poslední době největší pozornost. Nový iPhone SE 2 by měl stále sázet na kompaktní rozměry, ale měl by se více podobat loňskému iPhonu X.

Zleva: iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 8

FOTO: archív výrobce

Připomeňme, že ten má bezrámečkový displej. Rámečky okolo dotykového panelu jsou totiž tak tenké, že to na první pohled vypadá, jako by tam nebyly žádné.

V podstatě tedy půjde o zmenšeninu modelu iPhone X. Jak se totiž v historii ukázalo už několikrát, o kompaktní telefony má stále ještě celá řada zákazníků zájem, a i při pohledu na nabídku konkurence jde o velmi nedostatkové zboží, výrobci se totiž stále častěji při návrhu nových zařízení kloní k větším úhlopříčkám.

Zástupci společnosti Apple samozřejmě žádné informace o novinkách nepotvrdili. Počkat si tak budeme muset až do září, kdy by si nové telefony měly odbýt premiéru.

Nová verze iOS

Jisté je nicméně to, že společně s novými iPhony přijde také velká aktualizace operačního systému iOS, která ponese pořadové číslo 12. Ta bude kromě jablečných telefonů určena také pro iPady.

Operační systém iOS 12.

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Hlavní výhodou nové verze by mělo být svižnější pracovní tempo. Například spouštění aplikací se má v novém operačním systému zrychlit až o 40 %, a fotoaparátu dokonce až o 70 %.

Fanoušci této platformy se mohou těšit na celou řadu dalších užitečných vychytávek. Například program Zprávy přinese nový postranní panel, CarPlay bude podporovat navigace třetích společností a virtuální asistentka Siri bude chytřejší a také samostatnější, aby jí uživatel nemusel všechno říkat.

Více se o novém operačním systému iOS 12 a dalších softwarových novinkách dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]