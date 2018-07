Závod se nachází na předměstí Dillí a jeho otevření se zúčastnili také indický premiér Naréndra Módí a jihokorejský prezident Mun Če-in. Závod má vyrábět levnější i dražší modely. Podle analytiků umožní firmě vyrábět díky své velikosti levněji v době, kdy výroba v dalších výrobních centrech firmy v Číně, Jižní Koreji a ve Vietnamu naopak zdražuje, uvedla agentura Reuters.

World's largest #mobile factory in #Noida! Take a look into #Samsung's massive facility in #Delhi NCRhttps://t.co/Fgg9Zvp7Vp pic.twitter.com/u517H1aviJ