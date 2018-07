A hned na úvod je nutné podotknout, že současná generace chytrých telefonů je kvůli dotykovým obrazovkám skutečně velmi náchylná na rozbití. Stačí jeden neopatrný pád a displej, případně i zadní skleněná strana, praskne.

Výrobci se na to snaží léta vyzrát – vyrábějí odolná skla, která chrání dodatečně samotné dotykové displeje, odolné gumové a kovové konstrukce, které riziko rozbití minimalizují. Žádné řešení však nebylo zcela 100%, na což koneckonců upozorňovali i samotní výrobci.

