mif, Novinky

Jihokorejský elektronický gigant zatím drží všechny informace o chystané novince pod pokličkou. Na internetu se nicméně již množí spekulace o tom, co vlastně bude chystaný model umět.

Devítka by podle nich měla nabídnout v první řadě vyšší výkon, neboť bude vybavena novým čipsetem Exynos 9810. Do vínku dostane přístroj 6,3palcový displej s rozlišením 2960 × 1440 obrazových bodů, který bude možné ovládat pomocí speciálního pera S Pen, které se jednoduše zasune přímo do útrob phabletu.

Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce

Stejným displejem je koneckonců vybavena už loňská osmička. U ní dotyková plocha plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je využit pro zobrazení času, notifikací, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Model Galaxy Note8 láká také na prémiové fotoaparáty. Jihokorejský elektronický gigant totiž u něj vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, z teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a ze širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Zda bude duální optika u devítky ještě nějak vylepšena, není zatím jasné. Podle serveru All About Samsung je nicméně velmi pravděpodobné, že se novinka dočká baterie s větší kapacitou. Místo 3300mAh akumulátoru by měla devítka být vyzbrojena kapacitou 4000 mAh, což by se pochopitelně mělo pozitivně promítnout do celkové výdrže přístroje.

Na bližší informace o modelu Galaxy Note9 si budeme muset počkat až do srpna, kdy by si novinka měla odbýt premiéru.

Samsung Galaxy Note8

FOTO: archív výrobce