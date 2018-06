Smartphony letos netáhnou. Zlom má nastat příští rok

Celosvětový trh s chytrými telefony by měl v letošním roce utrpět další pokles, napřesrok by se však měl vrátit k růstu. Předpověděla to výzkumná společnost IDC. Upozornila, že za poklesem trhu se smartphony stojí především Čína.