USA se s Čínou dohodly, ZTE bude moci opět podnikat

Vláda USA uzavřela s Čínou dohodu, která umožní čínské telekomunikační firmě ZTE Corp opět podnikat. Podle listu The New York Times (NYT) to oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa zákonodárcům. Tento krok otevírá dveře dalším obchodním jednáním USA s Čínou, pravděpodobně však vyvolá hlasitou reakci v Kongresu, píše list.