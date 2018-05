ort, Novinky

Pětková řada si odbyla premiéru letos v únoru na největším mobilním veletrhu MWC ve španělské Barceloně. Největší zájem budily modely ZenFone 5Z i ZenFone 5. Právě druhá zmiňovaná varianta se nyní začala prodávat v tuzemských obchodech.

Příznivá cena

Cena startuje těsně pod hranicí devíti tisíc korun, což je s ohledem na hardwarovou výbavu novinky velmi zajímavá suma. Na druhou stranu náročnější uživatele osloví spíše model ZenFone 5Z, u něhož však výrobce zatím oficiálně nepotvrdil start prodeje ani prodejní cenu.

Oba chytré telefony jsou vzhledově zcela shodné, vyznačují se celoplošným displejem o úhlopříčce 6,2 palce s Full HD+ rozlišením, který zabírá 90 % přední strany telefonu. Díky tomu mají tyto dva nové mobily od Asusu srovnatelné rozměry s běžnými 5,5palcovými smartphony.

ZenFone 5Z

FOTO: archív výrobce

Zadní stranu pak zdobí zakřivené sklo a také senzor otisku prstu, to nejzajímavější se však ukrývá uvnitř obou přístrojů. ZenFone 5Z je totiž vůbec prvním telefonem, který využívá mobilní platformu Snapdragon 845 s AIE, tedy třetí generaci platformy umělé inteligence, která zahrnuje Hexagon 685 Vector DSP, grafiku Adreno 630 a procesor Kryo 385.

Tento osmijádrový čip je taktovaný na 2,8 GHz a měl by představovat to nejlepší, co bude možné v letošním roce zakoupit, alespoň tedy po stránce výkonu. Špičkový výkon Asus podpořil hned 8 GB operační paměti a 256GB úložným prostorem.

Pomalejší součástky

Pětka bez písmena Z v názvu je o něco pomalejší, pohání ji procesor Qualcomm Snapdragon 636, který je energeticky úspornější. Dále se počítá se 4 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem.

Zajímavé je to, že modely ZenFone 5Z a ZenFone 5 jsou vybaveny inteligentními systémy duálních fotoaparátů, které se neustále přizpůsobují a učí. Fotoaparát kombinuje špičkový senzor Sony IMX363 s pixely o velikosti 1,4 μm, širokoúhlý 120° objektiv a clonu f/1,8.

Disponuje čtyřosou optickou stabilizací obrazu (OIS) a funkcemi umělé inteligence AI Photo Learning, které dokážou nastavit až 16 různých scénářů podle aktuálních světelných podmínek. Fotoaparát obsahuje i funkce Portrét a Zkrášlení v reálném čase.