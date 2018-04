ort, Novinky

Nové iPhony si premiéru odbydou patrně až na podzim, jak bývá u amerického počítačového gigantu zvykem. Už nyní se však objevují zvěsti o chystaných novinkách.

Server Mac Rumors si například všímá zajímavých informací zveřejněných Euroasijským ekonomickým svazem. Ten certifikuje chytré telefony a další elektroniku pro použití na území Ruska a dalších postsovětských zemí. Na jeho webových stránkách se objevila informace o certifikaci pro 11 iPhonů, které poběží pod operačním systémem iOS 11.

A vzhledem k tomu, že v současnosti v nabídce Applu aktuálně nalezneme osm chytrých telefonů, vše nasvědčuje tomu, že letos podnik odhalí hned tři nové iPhony. Připomeňme, že aktuálně se prodávají stále ještě iPhone 6S a 6S Plus, 7 a 7 Plus, 8 a 8 Plus, nejnovější iPhone X a stařičký iPhone SE.

Je takřka jisté, že letos ukáže Apple dva následovníky osmiček. Ty buď ponesou písmenko S v názvu, nebo rovnou číslici devět. Třetím odhaleným modelem by měla být další generace modelu iPhone SE. Právě ta budí v poslední době největší pozornost.

Menší verze iPhonu X

Zástupci společnosti Apple samozřejmě žádné informace o nástupci modelu SE neprozradili. Internetem již nicméně koluje řada informací, například o tom, jak bude novinka vypadat. [celá zpráva]

Nový iPhone SE 2 by měl stále sázet na kompaktní rozměry, ale měl by se více podobat loňskému iPhonu X. Připomeňme, že ten má bezrámečkový displej. Rámečky okolo dotykového panelu jsou totiž tak tenké, že to na první pohled vypadá, jako by tam nebyly žádné.

Jde mimochodem o OLED panel, který vyniká především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu. Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

A právě podobnou evoluci by měl nyní prodělat také iPhone SE 2. Počítá se tedy s tím, že prakticky celou přední stranu bude zabírat velký bezrámečkový displej, který však bude v horní části jakoby vykousnut, aby bylo kam umístit fotoaparát.

V podstatě tedy půjde o zmenšeninu modelu iPhone X. Jak se totiž v historii ukázalo už několikrát, o kompaktní telefony má stále ještě celá řada zákazníků zájem, a i při pohledu na nabídku konkurence jde o velmi nedostatkové zboží, výrobci se totiž stále častěji při návrhu nových zařízení kloní k větším úhlopříčkám.