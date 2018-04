rim, Novinky

Samsung, LG, Apple či Lenovo. Všechny tyto podniky o sobě v minulých letech dávaly vědět v souvislosti s koncepty, které kombinují díky skládací konstrukci to nejlepší ze světa chytrých telefonů a počítačových tabletů.

Finální produkt ale žádný výrobce na pulty obchodů zatím nepřinesl. V průběhu letošního roku by se to však mělo změnit, neboť podle jihokorejského serveru ETNews uvede první hybrid na pulty obchodů společnost Huawei, a to ještě před Vánocemi.

Načasování na předvánoční sezónu je vcelku logické, neboť podnik má šanci ukrojit co největší část trhu v rámci nákupní horečky.

Práce jsou v plném proudu

Celá řada konkurentů přitom se svými stěžejními produkty vyčkává až do ledna, kdy se koná v americkém Las Vegas největší veletrh spotřební a výpočetní techniky na světě CES. Lze tedy předpokládat, že Huawei se skutečně předvede se skládacím smartphonem jako první.

Práce na unikátním hybridu potvrdil již dříve generální ředitel společnosti Huawei Richard Yu. Doposud se však nevědělo, kdy by se novinka měla objevit na pultech obchodů.

Ten zároveň naznačil, jaké problémy inženýři podniku s novým typem zařízení řeší. „Dokážeme vedle sebe dát dvě obrazovky, ale i u bezrámečkových displejů je mezi nimi prakticky vždy malá mezera. A to není dobré,“ prohlásil Yu v rozhovoru pro server CNET.

„Mezery se musíme zbavit, jsem si jistý, že tuto překážku překonáme. Je to naše poslání,“ doplnila hlava společnosti Huawei.

Změní celý mobilní trh

Yu zároveň připustil, že nový koncept smartphonů má potenciál změnit celý mobilní segment. V posledních letech se totiž jednotliví výrobci zaměřovali tak maximálně na nárůst výkonu a jen drobná vylepšení, skládací konstrukce by však přinesla úplně nový typ zařízení.

S návrhem skládacích smartphonů přišla společnost Samsung již před několika lety. Finální produkt ale zatím odhalen nebyl a v tuto chvíli není jasné, kdy by se to mělo změnit. Podle některých spekulací však podnik nepočítá s dřívějším uvedením než v roce 2019. [celá zpráva]

Podle zveřejněného konceptu, který je vidět na videu níže, se nicméně máme skutečně na co těšit. Jak už bylo uvedeno výše, půjde o křížence mezi chytrým telefonem a počítačovým tabletem. Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

BEZ KOMENTÁŘE: Skládací mobil od Samsungu dokáže nahradit i tablet

Zdroj: Samsung