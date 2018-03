ort, Novinky

Zástupci společnosti Apple samozřejmě žádné informace o chystané novince neprozradili. Internetem již nicméně koluje řada informací, například o tom, jak bude novinka vypadat.

Nový iPhone SE 2 by měl stále sázet na kompaktní rozměry, ale měl by se více podobat loňskému iPhonu X. Připomeňme, že ten má bezrámečkový displej. Rámečky okolo dotykového panelu jsou totiž tak tenké, že to na první pohled vypadá, jako by tam nebyly žádné.

Zmenšený iPhone X



Jde mimochodem o OLED panel, který vyniká především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu. Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

Video

Apple iPhone X

zdroj: archív výrobce

A právě podobnou evoluci by měl nyní prodělat také iPhone SE 2. Počítá se tedy s tím, že prakticky celou přední stranu bude zabírat velký bezrámečkový diplej, který však bude v horní části jakoby vykousnut, aby bylo kam umístit fotoaparát.

V podstatě tedy půjde o zmenšeninu modelu iPhone X. Jak se totiž v historii ukázalo už několikrát, o kompaktní telefony má stále ještě celá řada zákazníků zájem, a i při pohledu na nabídku konkurence jde o velmi nedostatkové zboží, výrobci se totiž stále častěji při návrhu nových zařízení kloní k větším úhlopříčkám.

Co umí iPhone SE

Model iPhone SE má čtyřpalcovou obrazovku s rozlišením 1136 × 640 obrazových bodů. Vzhledem je novinka prakticky k nerozeznání od stařičkého modelu 5S, který si odbyl premiéru už před několika roky.

Apple iPhone SE

FOTO: archív výrobce

Díky čtyřpalcové úhlopříčce se rozměry zařízení velmi zmenšily. Model s písmenky SE v názvu, což mimochodem znamená „Special Edition“ (speciální edice), tak logicky cílí na zákazníky požadující kompaktnější zařízení.

V útrobách kovového těla se nachází čip A9 s 64bitovou architekturou, který spolupracuje s koprocesorem M9.

Z další výbavy se sluší vyzdvihnout čtečku otisků prstů, integrovaný 4G/LTE modul pro příjem vysokorychlostního internetu, zabudovaný wi-fi adaptér s aktuálně nejrychlejším standardem 802.11ac či Bluetooth ve verzi 4.2. Nezapomnělo se ani na technologii NFC.