Plán letošního řeckého rozpočtu předpokládá, že prodej podílu vynese 250 miliónů eur (6,3 miliardy Kč). Bývalý monopol OTE je s tržní hodnotou zhruba 5,7 miliardy eur (téměř 145 miliard Kč) druhou největší řeckou firmou obchodovanou na burze. Řecká vláda v OTE vlastní desetiprocentní podíl.

Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji státního bankrotu a muselo požádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. Od té doby získalo prostřednictvím privatizace zhruba 4,7 miliardy eur a do roku 2019 hodlá získat další tři miliardy eur.

V současnosti země prochází již třetím záchranným programem, v jehož rámci by během tří let do letošního srpna měla obdržet až 86 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Půjčky ze záchranných programů jsou nicméně podmíněny úspornými opatřeními a reformami.