Za unikátním konceptem stojí student Vysokého učení technického v Brně Jiří Matyáš. Ten přihlásil svou diplomovou práci o bateriích do soutěže IT SPY, ve které zvítězil.

Mladík si ve svém projektu všímá možnosti snížení spotřeby energie u výpočetních zařízení snížením přesnosti výpočtů. Podle Matyáše totiž nyní počítače fungují natolik přesně, že je to v některých případech až zbytečné. Pokud by se povolila určitá chybovost výpočtů, zjednodušily by se obvody a snížila spotřeba energie až o 80 procent. Chod zařízení by to přitom podle projektu neovlivnilo.

„Naše závěry jsme prezentovali například v Kalifornii, na práci budu pokračovat v doktorském studiu. Smysl by dávalo nechat si výzkum patentovat. Výrobu mnou navržených obvodů by pak mohly zajišťovat technologické společnosti," slibuje si od novinky Matyáš.

Sázka na on-line kurzy a sázky

Druhé místo obsadil Jakub Mačina z FIT Slovenské technické univerzity v Bratislavě s projektem zvýšení úspěšnosti studentů online kurzů. Tyto kurzy se totiž potýkají s velkým množstvím lidí, kteří studium nedokončí. Podle Mačiny by úspěšnost zvedlo propojování studentů hledajících odpovědi na své otázky a těch, kteří odpovědět dovedou. „Náš program dokázal zapojit více studentů, doručit jim přesnější otázky i následné odpovědi," sdělil. Systém je podle něj využitelný třeba i v komunikaci firem se zákazníky.

Na třetí příčku se dostal Ondřej Hubáček z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Vytvořil algoritmus, který dokázal při online sázkách překonat v rozhodování i bookmakera. „Cílem by měl být program, který dokáže nejen predikovat výsledky sportovních utkání, ale třeba i hodnotu hráčů," uvedl Hubáček.

Organizátoři ocenili úroveň prací i jejich využitelnost v praxi. „Není bez zajímavosti, že diplomové práce odrážely nejnovější světové trendy computer science," sdělil Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který byl garantem pro letošní sedmý ročník soutěže IT SPY.