Není žádným tajemstvím, že Samsung dodává díly do chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka již několik let. Jen v případě nejnovějšího modelu X si má jihokorejský podnik vydělat na každém prodaném přístroji zhruba 110 dolarů, tedy asi 2400 Kč.

I když se tato částka nemusí zdát kdovíjak závratná, opak je pravdou. List Wall Street Journal totiž spočítal, že jen s ohledem na popularitu modelu iPhone X, který je možné od minulého týdne předobjednávat, si Samsung vydělá miliardy dolarů.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Částka má být dokonce citelně vyšší, než kolik Samsungu za 20 měsíců prodejů vydělal jeho vlastní špičkový model Galaxy S8. Konkrétně to má být o zhruba čtyři miliardy dolarů více, tedy v přepočtu více než 88 miliard korun.

Analýza, kterou pro Wall Street Journal zpracovala společnost Counterpoint Technology totiž počítá s tím, že do léta 2019 se prodá 130 miliónů iPhonů X. Chytré telefony Galaxy S8 si proti tomu koupí jen 50 miliónů lidí.

Apple krouží okolo LG



V kuloárech se však již nějakou dobu hovoří o tom, že Apple skutečně vnímá Samsung jako konkurenci a že hledá cesty, jak získat díly pro své chytré telefony od jiných výrobců. Oficiálně to sice zástupci tohoto počítačového gigantu nepotvrdili, ale jednání jsou prý už v plném proudu s LG.

Vedení Applu se údajně podle serveru The Investor chystá napumpovat miliardy dolarů právě do továren LG, aby byly schopné uspokojit poptávku po všech dílech, které americký počítačový gigant do svých přístrojů potřebuje.

Samsung se zatím ale o příjem z iPhonů nemusí příliš obávat. Objednávky od Applu má totiž potvrzené na velkou část příštího roku.

