20:55 – Tisková konference, na které Apple představil všechny novinky pro předvánoční sezónu, skončila.

20:54 – „Pracovali jsme opravdu tvrdě, abychom vytvořili úžasné věci. A doufám, že si je zamilujete, co jsme dnes představili. Myslím, že Steve by byl opravdu pyšný,“ prohlásil Cook.

20:49 – IPhone X má představovat to nejlepší v nabídce Applu. A tomu odpovídá i pořizovací cenovka atakující hranici tisíce dolarů. V USA budou totiž ceny novinky startovat na 999 dolarech. Tento základní model má kapacitu 64GB, v prodeji se objeví ale také ještě 256GB varianta. Ta bude dražší, přesnou cifru jsme se ale zatím nedozvěděli.

20:42 – Zajímavé je, že Apple použil u iPhonu X úplně jinou technologii bezdrátového nabíjení než v případě osmiček. Ty používají standard Qi a jsou tedy kompatibilní s většinou aktuálně prodávaných nabíječek. Xko však pracuje s technologií AirPower, která pochází přímo z dílen amerického počítačového gigantu. Zda bude kompatibilní s Qi nabíječkami, není zatím jasné.

Takto iPhone vidí jednotlivé tváře.

Novinka nabízí pokročilý systém skenování tváře.

20:34 – Ukázka odemykání iPhonu pomocí obličeje nicméně nešla podle plánu. Lidem z Applu se to během demonstrace nepovedlo ani na podruhé a na iPhonu následně vyskočil číselník pro zadání klasického PIN kódu. Napotřetí se však již vše podařilo.

20:33 – Apple na novém iPhonu ukazuje, že domovské tlačítko, ve kterém byla integrovaná čtečka otisků prstů, již není potřeba. Přístroj se totiž odemknete pomoc přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera Systém a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky kterým přístroj následně odemkne. Podle Applu je toto řešení bezpečnější než čtečka otisků prstů.

Apple iPhone X

20:31 – Displej zakrývá prakticky celou čelní stranu a nabízí rozlišení 2436 x 1125 obrazových bodů. A to při úhlopříčce 5,8 palce. Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii totiž používají ty nejlepší televizory na trhu.

20:28 – Nový iPhone X má ocelové bočnice, které by měly chránit přední i zadní skleněné plochy proti poškození. Navíc je voděodolný.

20:26 – IPhone X působí opravdu futuristicky, vzhledem se výrazně liší od loňských sedmiček i aktuálně představených osmiček. Novinka bude mít okolo displeje jen velmi tenké rámečky. Zmizelo také ikonické domovské tlačítko, které přitom bylo nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka už od prvního iPhonu.

This is iPhone X. 5.8-inch OLED 2436x1125 display. Stainless steel. pic.twitter.com/RbuFVLpa8V

Video, na kterém se odhaluje iPhone X

20:22 – Osmičky nicméně nejsou jediné jablečné smartphony, které Apple v úterý večer ukáže. „Na našich tiskových konferencích jsme vždy diktovali trendy počítačového světa. A jinak tomu nebude ani dnes večer. Přivítejte iPhone X,“ prohlásil šéf Applu Tim Cook před zaplněným publikem a okamžitě si vysloužil ovace celého sálu.

Oba nové iPhony vedle sebe

Osmičky nabízí bezdrátové nabíjení.

20:21 – Ceny iPhonů 8 budou startovat na 699 USD, za větší osmičku si případní zájemci připlatí na americkém trhu 100 dolarů.

20:18 – Nové iPhony nabízejí navíc vyšší výkon, voděodolnost a navíc podporují konečně i bezdrátové nabíjení. Vylepšení však proti loňským modelům nejsou nijak dramatická.

20:12 – Zástupci Applu zdůraznili, že velkého vylepšení se dočkaly fotoaparáty. Menší osmička má rozlišení 12 megapixelů a je napojena na objektiv se světelností F1,8. Duální objektiv u větší verze 8 Plus pak nabízí světelnost F2,8.

20:07 – Velikosti nových iPhonů jsou tedy úplně stejné jako u loňských modelů. Velmi podobný je i vzhled. Počítá se s tradičními barevnými provedeními – stříbrnou, šedou, zlatou a růžovou. Zadní strana je přitom skleněná.

Velkého vylepšení se u osmiček dočkaly fotoaparáty.

Nové iPhony představil přímo šéf Applu Tim Cook.

19:59 – Apple odhalil dva nové iPhony, jsou to nástupci loňských sedmiček. Jmenují se iPhone 8 a 8 Plus. První má 4,7palcový displej, druhý 5,5palcový.

19:57 – Na pódium se vrátil Tim Cook a začal hovořit o iPhonu. Nejprve připomněl, že jablečný smartphone letos slaví „životní jubileum“ – kulaté desáté narozeniny.

19:52 – Nová generace Apple TV se bude na americkém trhu nabízet za ceny od 149 do 199 dolarů.

19:47 – Apple TV si nově poradí s obsahem v rozlišení 4K. Není bez zajímavosti, že kvůli tomu byl vylepšen vnitřní hardware tohoto multimediálního centra. Nově přibyla také podpora pro HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. Nově technologii HDR nabídne také Apple TV.

Apple TV nově zvládá videa ve 4K i HDR obraz.

The Apple TV 4K is coming on 9/22! Pre-orders on 9/15. 🙌 🎉 pic.twitter.com/aW6zsg7VME