Mělo by se jednat o tzv. výroční verzi, která s největší pravděpodobností ponese název iPhone X. Chytrý telefon vznikne přesně po deseti letech od vzniku historicky prvního iPhonu.

Dvacetiletý student softwarového inženýrství už se nemůže dočkat, až jej bude držet v ruce. Před prodejnou Applu v australském Sydney dokonce obsadil místo, které mu zaručí, že se stane minimálně prvním majitelem nového iPhonu ve městě. O to se ostatně nepokouší poprvé.

„Před dvěma lety jsem byl asi stý a vloni třetí. Letos už to musí vyjít. Jsem youtuber a dělám to pro své fanoušky,“ svěřil se Daily Mailu.

NEW VIDEO - I CAN'T BELIEVE I'M DOING THIS! (first in line for the iPhone 8)https://t.co/GS0MPUGohd pic.twitter.com/ypzujM2Wtr