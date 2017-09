Patrně neexistuje člověk, který by v uplynulých letech o telefonu s logem nakousnutého jablka neslyšel. Řeč je o iPhonu, který si premiéru odbyl před deseti lety – 9. ledna 2007. Světu ho ukázal tehdejší šéf Applu Steve Jobs.

Applu se dařilo utajovat příchod prvního telefonu do poslední chvíle. Ještě pár hodin před tiskovou konferencí nikdo netušil, že americký počítačový gigant svůj první mobil odhalí.

„Tři věci: iPod se širokoúhlým displejem a dotykovým ovládáním, revoluční mobilní telefon a průlomové internetové komunikační zařízení. To je iPhone,“ představil před deseti lety světu první jablečný smartphone Jobs.

První iPhone

FOTO: archív výrobce

Přístroj byl svým způsobem unikátní, a to hned v několika ohledech. Například na čelní straně se pyšnilo pouze jediné tlačítko. Veškeré ovládání bylo jinak zprostředkováno pomocí dotykové obrazovky, jež byla optimalizovaná pro ovládání prsty. V době, kdy prodejům ještě kralovaly klasické tlačítkové modely, to byl vcelku odvážný krok.

Přístroj navíc dokázal reagovat i na dotyk více prsty najednou, takže třeba zvětšení obrázku se provádělo prostým roztažením palce a ukazováčku. Byla to drobnost, ale přinejmenším ve své době velmi efektní.

Nebyl první, ale…

Pravda je, že iPhone nebyl ani zdaleka prvním mobilem s otevřeným operačním systémem, tedy takzvaným smartphonem neboli chytrým telefonem. Už několik let před operačním systémem iOS, na němž je iPhone založen, kralovaly světu smartphonů operační systémy Symbian a Windows Mobile.

Porovnání první generace iPhonu (vlevo) s druhou – modelem 3G.

FOTO: archív výrobce

Přes poměrně vysokou cenu (v Česku se oficiálně neprodával) a navzdory určitým funkčním omezením se iPhonu podařilo prorazit. Svůj podíl na tom jistě měl tradičně propracovaný marketing Applu, který z výrobků s logem nakousnutého jablka dokáže udělat neodmyslitelnou součást moderního životního stylu.

Hlavní faktor úspěchu iPhonu nicméně spočíval v něčem jiném. Zavedení výrobci chytrých telefonů do té doby cílili na technické fajnšmekry, jimž nevadil někdy poněkud komplikovanější způsob práce s těmito zařízeními. Apple naopak svůj přístroj navrhl tak, aby byl přístupný i pro běžného uživatele, pro něhož je intuitivní ovládání důležitější než možnost experimentovat s nastavením nejrůznějších funkcí.

Miliarda prodaných iPhonů

Vzhledem k tomu, že Apple uvádí nové iPhony prakticky každý rok, mohlo by se zdát, že starší modely končí někde na smetišti. Opak je ale pravdou, drtivá většina ze všech prodaných smartphonů s logem nakousnutého jablka je stále v provozu.

Za posledních deset let se prodalo po celém světě na 1,2 miliardy smartphonů s logem nakousnutého jablka. Dvě třetiny z nich jsou přitom stále ještě uživateli aktivně používané, konkrétně jde o 728 miliónů iPhonů. To je velmi vysoké číslo, především s ohledem na to, že celá řada uživatelů si kupuje nový jablečný telefon každý rok a starší model jednoduše přestane používat nebo jej prodá.

Apple iPhone SE

FOTO: Eugene Hoshiko, ČTK/AP

V podstatě to znamená, že v provozu je stále ještě poměrně dost iPhonů 4 a 5, přestože již několik let je není možné zakoupit v obchodech.

Největším trhem je pro společnost Apple Čína, kde je aktuálně provozováno na 228 miliónů iPhonů. Druhou nejpočetnější základnu má pak tento počítačový gigant v domovské Americe, kde jeho chytré telefony používá 120 miliónů lidí.

Co umí moderní iPhony?

V současnosti jsou v prodeji iPhony s pořadovým číslem sedm. Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho.

Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy, i se senzorem vepředu má tak plusko dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Video

Nejnovější iPhony 7 a 7 Plus

Zdroj: archív výrobce

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden je nad displejem, druhý pak pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je nově vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Novinky by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.

Obě sedmičky by však měly být už v úterý večer nahrazeny modernějšími nástupci. Očekává se, že americký počítačový gigant ukáže hned tři nové jablečné smartphony. [celá zpráva]

Loňské iPhony vedle sebe

FOTO: archív výrobce