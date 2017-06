Může se to stát i u těch zemí, které spadají pod správu členských zemí EU, jako jsou španělské Kanárské ostrovy, portugalské Azory a Madeira, britský Gibraltar či francouzské ostrovy Martinik a Reunion.

„Záleží jen na daném operátorovi, zda i tyto země pod cizí správou zařadí do svého roamingu bez příplatků. Někteří operátoři tak učinili, jiní ale ne. Proto doporučuji, aby se lidé před cestou podívali do ceníků svého operátora,“ řekl Právu mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

Totéž platí pro Monako, San Marino a Vatikán. Také tam se operátoři navzájem liší v otázce, jestli dané území pro evropský roaming zahrnuli, či ne.

Aktivace je automatická

Podobným oříškem pro cestovatele je Kypr, kde je teď roaming bez poplatků pouze v jeho řecké části. V té severní, jež patří Turecku, poplatky za roamingové služby zůstávají. Za minutu odchozího volání tam tak Čech zaplatí až 42 Kč a za příchozí hovor až 24 Kč.

Na evropskou směrnici, která roamingové poplatky v rámci EU zrušila, už reagovali všichni tři velcí tuzemští mobilní operátoři.

„Plně respektujeme platnou legislativu EU. Roaming bez příplatků se proto týká i předplacených karet, datových balíčků či dat dokoupených v průběhu zúčtovacího období,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Mluvčí současně popřela, že by zákazníci T-Mobilu se staršími tarify těchto výhod nemohli využívat. „Převedeni na roaming bez příplatků už byli automaticky všichni naši klienti. Nemusí tedy teď učinit nic navíc,“ ujistila Právo Kemrová.

Okamžité přepnutí



Operátor O2 nastavil 15. června všem svým zákazníkům automaticky tarif Svět Basic se službami v cizině za stejné ceny, jaké platí v ČR. Současně začal za 499 korun nabízet nový jednorázový datový balíček Top Svět se 150 MB mobilních dat. Využít jej ovšem půjde jen ve dvaceti zemích mimo území EU.

Také u Vodafonu bylo přepnutí dosavadních tarifů Roaming na den a World Roaming automatické.

„S oběma budou naši zákazníci na cestách v EU využívat služby jako doma,“ potvrdil viceprezident Vodafonu Petr Dvořák. Totéž se týká případů, kdy si dva Češi volají v zahraničí. Oba jsou třeba ve Španělsku a za jejich vzájemný hovor či esemesky se jim tam účtuje tarif, jaký mají v ČR, i když jsou u různých tuzemských operátorů.

Opatření EU se ale vztahuje pouze na roaming, tedy na volání z ciziny a v cizině. „Pokud s českou SIM kartou zůstane člověk v ČR a vytočí jakékoli telefonní číslo v zahraničí, jde o volání do ciziny, jehož cena bude vyšší,“ upozorňuje Drtina.

Za mezinárodní hovor naopak není považován ten, kdy volá Čech na českou SIM kartu a její majitel je náhodou v zahraničí. Operátor na to, že volající telefonuje na číslo, které je momentálně v cizině, upozornit nemusí. Naúčtuje však volajícímu jeho domácí, a ne zvýšený mezinárodní tarif.

Výjimky u poskytování roamingu



Operátorům směrnice neukládá, že roaming musí poskytovat. Toho nyní využil Vodafone, který zrušil možnost roamingu u svých čistě datových tarifů. T-Mobile zase dává firemním zákazníkům na výběr, zda si místo zrušení roamingových poplatků raději neponechají své smluvně dojednané výhody.

Ze zrušení roamingových poplatků však může existovat výjimka. Týká se virtuálních operátorů, kteří mají možnost požádat ČTÚ, aby si u příchozího roamingu mohli poplatky nadále účtovat. Pokud tedy mají klienti mobilních operátorů z minulosti nějaký roamingový tarif zvýhodňující je pro volání v zahraničí, neměli by spoléhat na automatické nastavení bezplatného evropského roamingu, a raději by si to teď měli u svého operátora ověřit.

Pozor při pobytu poblíž hranic

V Evropě zůstávají i po 15. červnu oblíbené turistické destinace, odkud bude volání nadále drahé. To se týká zejména Švýcarska, Turecka, Srbska a Černé Hory, které pod regulaci roamingu nespadají. Za minutu hovoru do ČR se tam bude i nadále účtovat 30 až 61 Kč a za ten příchozí 20 až 54 Kč/min.

Totéž však může potkat i turisty, kteří se ocitnou při pobytu v Itálii, Rakousku, Německu či Francii v blízkosti hranic se Švýcarskem, v Chorvatsku u hranic Srbska či Černé Hory nebo na Slovensku u hranic s Ukrajinou. Tam všude hrozí, že se jim mobil přepne na síť neunijního operátora a začnou jím být účtovány roamingové příplatky.

„Účinným řešením může být změna automatického vyhledávání sítě v nastavení telefonu na manuální,“ doporučuje server Mobil.cz.

Drahé volání zůstává i z letadel či lodí. Vzdušného prostoru ani moří se totiž regulace roamingu netýká. Například u O2 jsou z letadla či lodi odchozí hovory účtovány 65,55 Kč za minutu, ty příchozí 54,45 /min., esemeska je za 12,10 Kč a každý započatý 1 MB dat za 300 Kč.

Postih za zneužití SIM karty z ciziny

Tarify operátorů v ČR jsou až o 70 procent dražší než ve většině ostatních evropských zemí. Zdánlivě tedy nic nebrání tomu, aby si Čech koupil lacinější SIM kartu u operátora v cizině. Pokud ji ale v průběhu čtyř měsíců bude víc než polovinu času používat v tuzemsku, může to operátor vyhodnotit jako její zneužívání a naúčtovat mu příplatek.

Za každou minutu volání by tak tento hříšník musel zaplatit k tarifu 19 eurocentů (4,90 Kč), za esemesku až šest eurocentů (1,50 Kč) a za jeden megabyte přenesených dat až 20 eurocentů (5,20 Kč) navíc.