Lidé ušetří. Operátoři spustili nová pravidla roamingu

Operátoři T-Mobile a Vodafone v neděli spustili roamingové volání v zemích EU pro všechny své zákazníky za stejné ceny, jako telefonují v ČR. To by se mělo příznivě promítnout do účtů uživatelů, kteří vyrazí za hranice naší republiky. Počkat si zatím ještě musí zákazníci O2, tento operátor totiž nový tarif zavede 15. června, tedy v nejzazším termínu stanoveném Evropskou unií (EU).