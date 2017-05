Lidé si začali stěžovat na problémy se sítí už okolo 16. hodiny. Nejprve šlo o zákazníky, kteří odcestovali do zahraničí a nemohli se připojit k síti v rámci roamingu. „Jsem v Rakousku a mobil mi neustále hlásí, že se nemůže připojit k síti,“ řekl Novinkám Petr K.

Následně se ukázalo, že problémy jsou daleko většího charakteru. Kromě roamingu totiž nefunguje ani volání z Česka do ciziny. „Není možné se dovolat do zahraničí. Například do Německa ani do jiných zemí,“ podělil se o své zkušenosti Igor K.

Na opravě se již pracuje



Desítky podobných stížností je možné dohledat i na sociálních sítích, které operátor využívá ke komunikaci se zákazníky. Vedle telefonních hovorů pochopitelně nefunguje například ani mobilní internet.

O2 o problémech již ví a aktivně je řeší. „Někteří naši zákazníci mohou mít nyní problém s přihlášením do zahraničních sítí v rámci roamingu a při mezinárodních hovorech z mobilních telefonů. Na vyřešení situace společně s dodavatelskou společností Cetin intenzivně pracujeme, všem dotčeným zákazníkům se omlouváme,“ potvrdil Novinkám Farghali.

Kdy by mohla být síť opět k dispozici, zatím v tuto chvíli není jasné.