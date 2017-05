V druhém finančním čtvrtletí se prodalo jen 50,76 miliónu smartphonů s logem nakousnutého jablka. IPhonům s pořadovým číslem šest se přitom ve stejném období před rokem dařilo o poznání lépe, prodalo se jich 52,27 miliónu kusů.

Apple je v současnosti dvojkou na trhu se smartphony, první příčka patří jihokorejské společnosti Samsung. Podíl oběma těmto výrobcům však rok od roku stále více ubírá sílící čínská konkurence, především podniky Huawei a Oppo.

Apple iPhone 7

FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

Tržby přes 1,3 biliónu korun

S ohledem na celková čísla však zástupci amerického počítačového gigantu smutnit rozhodně nemusí. Tržby se totiž ve druhém finančním čtvrtletí zvýšily z 50,56 miliardy dolarů na 52,90 miliardy dolarů (přes 1,3 biliónu Kč). Odhady analytiků přitom byly před zveřejněním hospodářských výsledků ještě pozitivnější, podle agentury Reuters se očekávaly tržby až ve výši 53,02 miliardy.

Čistý zisk podniku činil ve zmiňovaném kvartále, který skončil 1. dubna, 11,03 miliardy dolarů (přes 270 miliard Kč). Ještě před rokem to přitom bylo pouze 10,52 miliardy dolarů.

I přes vesměs pozitivní hospodářské výsledky akcie amerického počítačového gigantu oslabily. A to především v souvislosti s tím, že se prodalo méně iPhonů než před rokem. Chytré telefony s logem nakousnutého jablka jsou zkrátka pro Apple klíčové.

Čekání na nové modely

Apple loni na podzim představil iPhony 7 a 7 Plus. Ty aktuálně představují to nejlepší v jeho nabídce, nástupci by se totiž měli ukázat opět až letos před Vánocemi.

Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho.

Oba iPhony vedle sebe

FOTO: archív výrobce

Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy, i se senzorem vepředu má tak „plusko” dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden je nad displejem, druhý pak pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Smartphony s logem nakousnutého jablka by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.