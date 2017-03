Oproti původnímu záměru ČTÚ zvýšil souhrnnou cenu pěti kmitočtových bloků dohromady o 60 miliónů korun. V rámci aukce budou moci současní operátoři dražit maximálně jeden blok o velikosti 40 MHz, ostatní uchazeči dva bloky, tedy 80 Mhz. Pokud se jiní zájemci do soutěže nepřihlásí, budou moci O2, T-Mobile či Vodafone dražit po dvou blocích.

Pásmo 3,7 GHz vymezené kmitočty 3600 MHz až 3800 MHz v současnosti není využívané. Návrh počítá s tím, že do dvou let od udělení bude ve vydraženém pásmu zahájeno poskytování komerčních služeb. Do tří let má být pokryto těmito rychlými sítěmi nejméně deset procent obcí nad 5000 obyvatel.

Sítě 5G slibují přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s, což je výrazně více, než dokáže nyní využívané LTE. V současnosti ale ještě neexistuje mezinárodně přijatý standard pro jejich parametry a koncová zařízení. S jeho přijetím se počítá v roce 2018 nebo 2019. První komerční sítě operátoři oznámili na rok 2020.

Úřad chtěl aukci vypsat již v roce 2015, s vyhlášením ale čekal na snížení ročních poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Loni ČTÚ rozdělil frekvence v pásmech 1800 a 2600 MHz pro mobilní sítě LTE. Za ty současní operátoři dohromady zaplatili 2,643 miliardy korun, což je více než 3,5násobek vyvolávací ceny.