Honor 6X byl odhalen na lednovém veletrhu CES v americkém Las Vegas. A už tehdy bylo jasné, že půjde o cenově příznivější model, přestože to výrobce oficiálně neprozradil. [celá zpráva]

Nyní je již jasné, že to bude skutečně pravda. Zástupci společnosti totiž potvrdili, že novinka se bude od 1. března v tuzemských obchodech nabízet za baťovských 6990 Kč. A s ohledem na nabízenou výbavu je to částka opravdu lákavá, podobně vybavené smartphony se totiž jinak nabízí klidně i o několik tisíc korun dráž.

Honor 6X

FOTO: rim, Novinky

Pracovní tempo u tohoto chytrého telefonu udává procesor Huawei Kirin 655, u nějž jsou čtyři jádra taktována na 2,1 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Do vínku dostal tento stroj 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD.

Displej má úhlopříčku 5,5 palce a nabízí rozlišení Full HD. Pro úplnost dodejme, že rozměry telefonu jsou 150,9 × 72,6 × 8,2 mm a hmotnost činí 162 g. Přístroj pracuje pod operačním systémem Android.

Honor 6X

FOTO: rim, Novinky

Další výhoda je jasná už při pohledu na zadní stranu novinky. A to nejen kvůli tomu, že je vyrobena z poměrně odolné kovové slitiny. Na zadní straně se totiž ukrývá dvojitý fotoaparát, kterým se chlubil například už i loňský model Honor 8. Ten však patří do vyššího segmentu, model 6X však duální optiku přináší vůbec poprvé i do kategorie cenově příznivějších chytrých telefonů.

K čemu dvojitá optika s rozlišením 12 megapixelů slouží v praxi? Jeden objektiv se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek, jak jsme si mohli přímo na veletrhu sami vyzkoušet.

Na zadní straně se novinka pyšní dvojitým fotoaparátem.

FOTO: rim, Novinky