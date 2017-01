Modulární elektronika staví na principu výměny. Když uživateli nějaký hardwarový díl v jeho přístroji nevyhovuje, jednoduše jej vymění za jiný, lepší.

Podobné koncepty představovali výrobci už před lety. Například v roce 2014 se společnost Circular Devices chlubila zařízením zvaným Puzzlephone. Šlo v podstatě o koncept modulárního chytrého telefonu.

Nevyšlo to ani před lety

Puzzlephone se skládal ze tří hlavních částí. Základ tvořil napevno zabudovaný displej, reproduktory a mikrofon. Zároveň v něm byly uloženy také všechny technologie, které umožňovaly jednotlivým dílům komunikovat mezi sebou.

Další část měla obsahovat procesor, operační paměť a fotoaparát. Poslední díl pak kromě baterie disponoval také pamětí telefonu. Prostřednictvím takovýchto modulů si uživatel mohl poskládat telefon doslova na míru. A když mu například úložiště nebo výkon přestávaly stačit, jednoduše vyměnil modul za jiný.

Puzzlephone

FOTO: archív výrobce

Puzzlephone

FOTO: archív výrobce

Kvůli složitosti celého konceptu se však takový stroj na pulty obchodů nikdy nedostal. Prvním modulárním smartphonem v prodeji se tak stal již výše zmiňovaný model LG G5. Jenže uživatelé o něj neměli v uplynulých měsících příliš valný zájem, kvůli čemuž se výrobce odhodlal tak trochu k radikálnímu kroku.

Modulární přístroje pohřbí. Následovník nazývaný LG G6, který by se měl ukázat už na přelomu února a března ve španělské Barceloně v rámci veletrhu MWC, tak už nebude na snadno vyměnitelné díly lákat. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal to potvrdil jeden z manažerů společnosti LG.

Konkrétnější však o chystané novince nebyl. V tuto chvíli tak není jasné, jakou výbavou se nová vlajková loď pochlubí a co bude umět.

Co umí loňský top model?

Loňská vrcholná verze G5 je stále ještě k mání v obchodech. Na první pohled vypadá jako obyčejný mobil, navíc má však odnímatelnou celou spodní stranu. Místo ní je možné vložit do útrob smartphonu jiné moduly.

LG G5

FOTO: archív výrobce

Adaptér Hi-Fi Plus s B&O Play má speciální sluchátkový konektor, který je napojen na elektroniku od společnosti Bang & Olufsen. Dokáže přehrávat hudbu ve 32bitové kvalitě a podporuje 383KHz audia. V praxi se tak telefon s tímto adaptérem promění na kapesní hi-fi přehrávač.

Druhý modul zvaný LG Cam Plus navíc telefonu přidá dvě hardwarová tlačítka (spouště kamery a fotoaparátu) a rolovací kolečko, kterým je možné zoomovat a zároveň měnit nastavení fotoaparátu.

Přestože je G5 na pultech obchodů již skoro rok, za svůj výkon se stále nemusí stydět. To je zásluha především osmijádrového procesoru Qualcomm Snapdragon 820, jenž je taktován na 2,15 GHz, a 4 GB operační paměti.

Pro uložení dat je dispozici 32GB úložiště, které je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,3 palce a rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů.

Fotografický modul zvaný LG Cam Plus

FOTO: archív výrobce

Fotografický modul zvaný LG Cam Plus

FOTO: archív výrobce