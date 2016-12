Apple iPhone SE

Společnost Apple se letos pochlubila novými iPhony s pořadovým číslem sedm. Přestože ty patří k tomu nejlepšímu, co americký počítačový gigant kdy vyrobil, ještě větší pozornost si zaslouží malý iPhone SE.

Ten má čtyřpalcovou obrazovku s rozlišením 1136 × 640 obrazových bodů. Vzhledem je novinka prakticky k nerozeznání od stařičkého modelu 5S, který si odbyl premiéru už před třemi roky.

Díky čtyřpalcové úhlopříčce se rozměry zařízení velmi zmenšily. Novinka s písmenky SE v názvu, což mimochodem znamená „Special Edition“ (speciální edice), tak logicky cílí na zákazníky požadující kompaktnější zařízení.

V útrobách kovového těla se nachází čip A9 s 64bitovou architekturou, který spolupracuje s koprocesorem M9. Z další výbavy se sluší vyzdvihnout čtečku otisků prstů, integrovaný 4G/LTE modul pro příjem vysokorychlostního internetu, zabudovaný wi-fi adaptér s aktuálně nejrychlejším standardem 802.11ac či Bluetooth ve verzi 4.2. Nezapomnělo se ani na technologii NFC.

Cena: od 11 050 Kč

Samsung Galaxy S7 a S7 edge

Společnost Samsung se v letošním roce snažila zabodovat smartphonem Galaxy Note 7, což kvůli vadným akumulátorům úplně nevyšlo – přístroj byl stažen z prodeje. Jihokorejský elektronický gigant tak nakonec lákal především na chytré telefony Galaxy S7 a S7 edge, které se ukázaly již zkraje letošního roku.

Menší Galaxy S7 je vybaven 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů. Větší S7 edge má pak 5,5palcový displej s totožným rozlišením. Na rozdíl od obyčejné es sedmičky je dotykový panel zakřivený – plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

V útrobách nových chytrých telefonů od Samsungu tepe osmijádrový procesor, jehož čtyři jádra jsou taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,6 GHz. Ten je doplněn o 4 GB operační paměti. Úložný prostor je možné rozšířit díky čtečce paměťových karet.

Obě sedmičky lákají na certifikaci IP68, zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Smartphone díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Cena: od 12 700 Kč (Galaxy S7); od 14 000 Kč (Galaxy S7 edge)

Asus ZenFone 3 Deluxe

ZenFone 3 Deluxe je novou vlajkovou lodí společnosti Asus. Vybaven je 5,7palcovým displejem s Full HD rozlišením. Podle výrobce mají být nicméně největším lákadlem použité fotoaparáty. Ten hlavní na zadní straně nabídne rozlišení 23 megapixelů a velmi dobrou světelnost f/2.0. Jeho čočka bude proti poškození chráněna safírovým sklíčkem.

Fotoaparát se chlubí také čtyřosou optickou stabilizací, fázovým ostřením a zajímavými softwarovými vychytávkami. Například ze čtyř různých snímků zvládne novinka poskládat jeden obří s rozlišením 92 megapixelů.

ZenFone 3 Deluxe patří k tomu nejlepšímu i po stránce výkonu. V útrobách totiž tepe procesor Qualcomm Snapdragon 820, kterým se aktuálně pyšní ty nejlepší vlajkové lodi na trhu. Ten je doplněn rovnou o 6 GB operační paměti. Tak vysokou kapacitu přitom nenabízí ani celá řada konkurentů.

Za samozřejmost lze považovat také možnost natáčení 4K videí. Nechybí ani kamera na čelní straně, která nabízí rozlišení osm megapixelů a stejně dobrou světelnost jako hlavní fotoaparát, tedy f/2.0.

Cena: 19 000 Kč

LG G5

Chytrý telefon LG G5 vypadá na první pohled jako obyčejný mobil, má však navíc odnímatelnou celou spodní stranu. Místo ní je možné vložit do útrob smartphonu jiné moduly.

Adaptér Hi-Fi Plus s B&O Play má speciální sluchátkový konektor, který je napojen na elektroniku od společnosti Bang & Olufsen. Dokáže přehrávat hudbu ve 32bitové kvalitě a podporuje 383KHz audia. V praxi se tak telefon s tímto adaptérem promění na kapesní hi-fi přehrávač.

Druhý modul, zvaný LG Cam Plus, navíc telefonu přidá dvě hardwarová tlačítka (spouště kamery a fotoaparátu) a rolovací kolečko, kterým je možné zoomovat a zároveň měnit nastavení fotoaparátu.

Ani v ostatních parametrech novinka nijak nezaostává za konkurencí, ba naopak patří k tomu nejlepšímu, co je aktuálně možné dostat. To je zásluha především osmijádrového procesoru Qualcomm Snapdragon 820, jenž je taktován na 2,15 GHz, a 4 GB operační paměti.

Pro uložení dat je k dispozici 32GB úložiště, které je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,3 palce a rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů.

Cena: 11 000 Kč

Huawei P9

Klasickým kompaktům konkurují ve dnešní době velmi zdatně některé chytré telefony. To je příklad i nového modelu Huawei P9, který je vybaven duálním fotoaparátem, na vývoji se podílela známá fotografická společnost Leica.

Na zadní straně smartphonu tak nalezneme hned dva objektivy, jeden se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba fotoaparáty spolupracují, měly by podle výrobce dosahovat o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou prý zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek.

Kromě duálního fotoaparátu láká novinka také na poměrně slušnou hardwarovou výbavu. Základem je osmijádrový procesor Huawei Kirin 955, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 2,5 GHz a další čtyři na 1,8 GHz. Tento čip má k dispozici 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor.

Dotykový displej, jehož úhlopříčka dosahuje hodnoty 5,2 palce, nabízí Full HD rozlišení. Všechny zmiňované komponenty se ukrývají v těle z leteckého hliníku. Rozměry jsou 145 ×70,9 × 6,95 mm, přístroj je tedy velmi tenký. Hmotnost činí 144 g.

Cena: 11 000 Kč

Xiaomi Mi Max

Jak už samotný název napovídá, patrně největším lákadlem modelu Xiaomi Mi Max je velký displej. Ten má úhlopříčku 6,44 palce a rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Právě kvůli použití takto velkého dotykového panelu narostly rozměry na 173,1 × 88,3 × 7,5 mm.

Výkon udává osmijádrový procesor Snapdragon 652, u něhož jsou čtyři jádra taktována na 1,8 GHz a další čtyři na 1,4 GHz. Novinka se dále pochlubí 4 GB operační paměti a 128GB úložným prostorem. Nechybí ani slot na paměťové karty.

V prodeji se nicméně objeví ještě osekaná verze, která nebude sice tak výkonná, ale zároveň bude levnější. Ta poběží na čipu Snapdragon 650 a bude mít 3 GB operační paměti. V ostatních parametrech by se odlehčená verze nijak lišit neměla.

Obě provedení tak mají systém Android a disponují 12megapixelovým a pětimegapixelovým fotoaparátem, čtečkou otisků prstů a podporují rychlý mobilní internet LTE.

Cena: 6000 Kč (základní verze); 9500 Kč (vrcholný model)

Honor 8

Už při červencové premiéře bylo jasné, že Honor 8 bude mít velmi atraktivní cenovku. Tehdy se předpokládalo, že se ji na tuzemském trhu podaří stlačit pod 12 tisíc korun.

Výsledek je ale nakonec ještě o něco příznivější, novinka se totiž v tuzemských obchodech nabízí za méně než 10 000 Kč. I přes nižší cenovku se svou výbavou osmička může srovnávat s telefony vyšší třídy.

Nabízí totiž poměrně slušný výkon, o který se stará především osmijádrový procesor Huawei Kirin 950. U něj jsou čtyři jádra taktována na 1,8 GHz a další čtyři na 2,3 GHz. Smartphone má k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, nezapomnělo se ani na slot na paměťové karty. Ten mimochodem půjde využít také jako slot pro druhou SIM kartu. Displej nabídne úhlopříčku 5,2 palce a rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů.

Patrně největší předností smartphonu je duální fotoaparát, který nabídne rozlišení 12 megapixelů. Na zadní straně chytrého telefonu tak nalezneme hned dva objektivy, jeden se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba fotoaparáty spolupracují, měly by podle výrobce dosahovat o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů – tedy úplně stejně jako u modelu Huawei P9.

Cena: 9500 Kč

Sony Xperia X Performance

Performance od společnosti Sony pracuje s procesorem Qualcomm Snapdragon 820, jehož osm jader tepe při frekvenci 2150 MHz. K dispozici jsou 3 GB operační paměti. 32GB úložný prostor spolupracuje se čtečkou paměťových karet, kapacitu lze tak snadno navýšit.

Displej má úhlopříčku pět palců a nabízí rozlišení 1920 × 1080 pixelů. Celá řada konkurentů nicméně v současnosti nabízí modely s daleko jemnějším dotykovým panelem.

Přístroji se nedá upřít líbivý vzhled. Jedním z dalších velkých lákadel modelu X Performance je dozajista certifikace IP68, díky které je možné pracovat s telefonem i pod vodou. Zároveň nabízí zvýšenou odolnost proti prachu.

Zadní fotoaparát využívá 23megapixelový snímač Exmor RS a je napojen na 24mm objektiv G Lens se světelností F2,0. Díky tomu dokáže pořizovat velmi povedené momentky i za špatných světelných podmínek a v noci. Samozřejmostí je i blesk. Na čelní straně samozřejmě nechybí 13megapixelový fotoaparát pro pořizování autoportrétů a videohovory.

Cena: 12 700 Kč

HTC 10

HTC 10 láká na špičkový výkon, přestože je na pultech obchodů dostupný již půl roku. A to především díky použití 64bitového čipsetu Qualcomm Snapdragon 820, který má k dispozici 4 GB operační paměti a až 64 GB úložného prostoru, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD.

Displej má úhlopříčku 5,2 palce a nabízí jemné rozlišení Quad HD, tedy 2560 × 1440 pixelů. Hlavní fotoaparát je 12megapixelový a výrobce vyzdvihuje především jeho rychlost. Za pouhou sekundu dokáže pořídit až osm momentek. Přední snímač má rozlišení pět megapixelů a láká na optickou stabilizaci, kterou doposud žádný jiný přístroj na čelní straně neměl. Optická stabilizace by měla zajistit, že selfie – autoportrét – bude za jakékoli situace ostrý.

Všechny zmiňované součástky se ukrývají v celokovové konstrukci, která si už při vývoji prošla poměrně krutými testy. Desítka byla vystavena 168 hodinám extrémních teplot, které se pohybovaly od mrazivých -20 °C po úmorných 60 °C.

Cena: 14 800 Kč

Lenovo Moto Z

Moto Z od společnosti Lenovo se chlubí extrémně tenkou konstrukcí – v pase má pouze 5,2 mm. Navíc jde o modulární přístroj – uživatelé jej tak mohou vylepšovat jednoduše tak, že přicvaknou další díl.

Moto Z se kromě vyměnitelných modulů snaží uživatele nalákat také na velmi slušnou výbavu. V jeho útrobách se ukrývá aktuálně nejvýkonnější mobilní procesor – Qualcomm Snapdragon 820. Ten má k dispozici 4 GB operační paměti a až 64GB úložný prostor. Samozřejmostí je i slot na paměťové karty.

Novinka je vybavena 13Mpx fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu a automatickým laserovým ostřením. Přední 5Mpx fotoaparát přináší širokoúhlou čočku, díky které se do záběru při focení selfie vejde více lidí.

Displej nabídne úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů. Přístroj navíc láká na speciální povrchovou úpravu, která odpuzuje vodu. Díky tomu by měl bez újmy přečkat náhodné polití či déšť. Ve výbavě nechybí ani čtečka otisků prstů.

Cena: 17 000 Kč

Caterpillar CAT S60

Především pro dobrodruhy je určen smartphone CAT S60 od společnosti Caterpillar. Tento stroj je totiž vodotěsný a navíc i odolný proti pádům, takže by měl například v těžkém terénu vydržet i velmi špatné zacházení. Navigovat do cíle tak zvládne i v extrémních podmínkách.

Při pohledu na další výbavu jde však již o tuctový telefon. Jeho rozměry jsou víceméně dány 4,7palcovou obrazovkou s HD rozlišením. Další výbava čítá osmijádrový procesor Snapdragon 617, 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Z nadstandardní výbavy stojí za vyzdvihnutí ještě zabudovaná termokamera.

Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 13 megapixelů a je doplněn o přisvětlovací LED diodu. Na první pohled se může zdát, že na zadní straně smartphonu jsou objektivy dva, druhý ale slouží právě jako termokamera. Čelní fotoaparát má pak rozlišení pět megapixelů.