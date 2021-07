Vznikne vůbec? KFC o nové konzoli mlčí už půl roku

Od prosincové premiéry koluje internetem o novince zvané KFConsole celá řada spekulací. Například to, že by měla stát v přepočtu zhruba 40 000 korun. Zástupci řetězce rychlého občerstvení jsou ale skoupí na slovo a nechtějí nic prozradit.

Jisté tak není dokonce ani to, jaké konkrétní součástky v útrobách novinky nalezneme. A to i přesto, že KFConsole by měla být již připravena k sériové výrobě.