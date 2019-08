Nejprodávanější superhrdinskou hrou je Spider-Man

Marvel´s Spider-Man šel do prodeje loni na podzim. Už tehdy bylo jasné, že půjde o naprostý hit, neboť krátce po vydání se tato superhrdinská akce vyhoupla do čela žebříčku nejprodávanějších her.

Z trůnu byla dokonce sesazena kráska Lara Croft z titulu Shadow of the Tomb Raider. To bylo poměrně překvapivé, neboť pavoučí muž byl k dispozici výhradně pro televizní konzoli PlayStation 4, zatímco Shadow of the Tomb Raider byl k dispozici pro Xbox One, PlayStation 4 i PC – počet hráčů, kteří by si mohli tuto hru koupit, je tedy díky podpoře více platforem logicky vyšší.