FIFA 20 je venku, nabídne kompletní Bundesligu

Tou nejzajímavější novinkou je režim Volta. V rámci něj si fanoušci budou moci poskládat tým ze tří, čtyř nebo pěti hráčů, se kterými se vydají do městské džungle – zahrají si pravý pouliční fotbálek. Vše přitom bude probíhat v příběhové kampani, v rámci níž nebude chybět on-line liga.

FIFA 20 je k dispozici pro PC za 1549 Kč a pro televizní konzole Nintendo Switch, Microsoft Xbox One a Sony PlayStation 4. První zmiňovaná platforma se v obchodech nabízí za 1299 Kč, zbývající dvě vyjdou na 1799 Kč.

Madden NFL 20 se nabízí pro konzole Xbox One a Playstation 4 za 1799 Kč.

Trojlístek nových sportovních her od EA uzavírá NHL 20. Podle zveřejněné ukázky působí hokejové hvězdy v novém ročníku NHL zase o něco věrohodněji. A to navzdory tomu, že celá hra běží ještě na starém enginu. Přiblížit celou akci více realitě se podařilo především díky celé škále charakteristických střel, které se budou lišit podle jednotlivých hráčů. K dispozici bude podle tvůrců více než 45 nových typů střel, což by mělo srdce hokejového fandy rozhodně potěšit.