Češi prorazili ve světě. Před 20 lety zaujali hrou Hidden and Dangerous

Jednou z prvních světově úspěšných počítačových her českého původu byl akční titul Hidden and Dangerous, který se začal prodávat 29. července 1999. Střílečka z období druhé světové války, založená na akcích britských speciálních jednotek SAS, se prakticky ihned po vydání stala světovým prodejním hitem. Na trhu i u recenzentů uspělo také pokračování Hidden and Dangerous z roku 2003. Obou her se prodalo přes dva miliony kusů.