ort, Novinky

Novinka označovaná jako All-Digital Edition je předělávkou starší verze Xbox One S. Jak již samotný název napovídá, tato nová verze je primárně stavěna na digitální distribuci. Právě proto přišla o mechaniku.

Sluší se připomenout, že optická mechanika již často nebývá součástí notebooků a v některých případech dokonce ani stolních sestav.

Filmy, seriály i hudbu totiž lidé velmi často stahují prostřednictvím internetu, a tak už CD a DVD nosiče nejsou potřeba. A s tímto trendem se setkáváme i ve světě her.

Xbox One S All-Digital Edition

FOTO: archív výrobce

Xbox One S All-Digital Edition má tedy rozhodně šanci herní fandy zaujmout, a to i díky své příznivější cenovce. Původní Xbox One S, který je vybavený optickou mechanikou, se totiž v obchodech nabízí v balení s jednou hrou v průměru za 7800 Kč.

Proti tomu varianta All-Digital Edition vyjde na 6000 Kč, ale v balení jsou hned tři hry. Na první pohled tedy případný zájemce ušetří pouze 1800 Kč, ale díky přibaleným hrám je úspora ještě vyšší – několik tisíc korun.

Oba Xboxy se hardwarovou výbavou jinak vůbec neliší. Staví na osmijádrovém procesoru od AMD, k dispozici mají 8 GB operační paměti a 1TB pevný disk.

Případní zájemci o variantu All-Digital Edition musí však počítat s tím, že nebudou moci kupovat bazarové kopie her, neboť kvůli absenci mechaniky je není kam vložit.