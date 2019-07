mif, Novinky

Historie Tetrisu se začala psát v Rusku, 6. června roku 1984 ji v hlavním městě Moskvě vymyslel a vyvinul Alexej Pažitnov pro počítač Elektronika 60. Pažitnov, který v té době pracoval na zdejší Akademii věd jako počítačový inženýr ve výpočetním centru, měl dlouhou chvíli a díky ní vznikl Tetris.

Jednoduchá, ale přímo geniální hra má svůj vzor ve stolní hře pentomino. Shora padají čtyři kostičky v různých tvarech a ty je třeba dole zarovnat tak, aby mezi nimi nevznikla mezera. Pokud mezera zůstane, řádek kostiček zůstává také.

Pokud je řádek bez mezer, zmizí. Hra končí v okamžiku, kdy padající kostičky zaplní celou hrací plochu.

Od svého vzniku se Tetris objevil na téměř každém přístroji, kde se daly hrát hry. První počítače, digihry, mobilní telefony, v současnosti horké novinky jako tablety, všude tam si našel Tetris svoji cestičku.

Právě kvůli tomu není úplně jednoduché zjistit, kolik kopií se ve skutečnosti prodalo. Nejčastěji statistiky hovoří o 170 milionech kopií.

Video

Ukázka z klasické hry Tetris

zdroj: archiv tvůrců

A toto číslo patrně ještě poroste. Letos by měla vyjít pro chytré telefony a počítačové tablety s operačními systémy iOS a Android nová verze zvaná Tetris Royale. Jak už samotný název napovídá, půjde o tzv. battle royale titul, které se v posledních letech těší stále větší popularitě.

Ovládat kostky bude najedou až 100 hráčů, kteří mezi sebou budou v jasně stanoveném časovém limitu soutěžit o to, kdo zvládne s barevnými kostkami balancovat déle a lépe. Cílem hry totiž nebude pouze neprohrát kvůli nesprávnému poskládání kostek na sebe, ale zároveň ve stanovém limitu odstranit co nejvíce řad a získat tak co možná nejvíce bodů.

Po titulu Flappy Royale jde o další zajímavou battle royale hříčku, která má rozhodně šanci zaujmout.

Video

Flappy Royale

zdroj: archiv tvůrců