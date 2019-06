ort, Novinky

Hra Cyberpunk 2077 byla představena již v rámci veletrhu E3, který probíhal v první polovině června v americkém Los Angeles. Podporu ray tracingu však tvůrci potvrdili až později.

Tato technologie dovoluje vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény. Děj konkrétního titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samotného s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Jak bude ray tracing vypadat v titulu Cyberpunk 2077, ukázali tvůrci na dvou obrázcích:

Ukázka ze hry Cyberpunk 2077 se zapnutým ray tracingem.

FOTO: archív tvůrců

Inspirace v titulu Cyberpunk

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kde jde vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.

Zajímavostí je, že každé rozhodnutí – od schopností, implantátů až po podobu samotné postavy – bude ovlivňovat hlavní příběh. Tvůrci také prozradili, že Cyberpunk 2077 se bude odehrávat po celém světě.

Cyberpunk 2077 vyjde ve verzi pro PC i konzole, a to 16. dubna 2020.

Lákadla ray tracingu



Níže si můžete prohlédnout další reálné ukázky her se zapnutým ray tracingem. V některých nechybí ani porovnání, jak konkrétní scéna vypadá s vypnutými efekty.

Video

Ukázka ze hry Battlefield V.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Metro Exodus.

Zdroj: archív tvůrců

Video

Ukázka ze hry Atomic Heart.

Zdroj: archív tvůrců