Život na ostrově ve hře The Sims 4. Připravte se na letní radovánky

Letní prázdniny odstartovaly, alespoň tedy co se týče populárního titulu The Sims 4. V pátek totiž vyšel očekávaný datadisk Život na ostrově, který přenese oblíbené Simíky do exotických končin. Novinka je však nyní k dispozici pouze pro PC.