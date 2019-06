ort, Novinky

Doposud vyšly pro hru Kingdom Come čtyři velké balíky přidávající nový obsah – konkrétně šlo o DLC Z popela (From the Ashes), DLC Band of Bastards, DLC Milostná dobrodružství Jana Ptáčka (The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon) a DLC Poklady minulosti.

Balík zvaný A Woman‘s Lot je posledním, který byl zatím vydán. A nutno podotknout, že také poslední, který tvůrci slíbili vytvořit.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Románek Jindřicha a Terezy

Doposud se hráči setkali především s mužskými postavami. Hlavním hrdinou byl Jindřich, který jako jeden z mála přežil masakr své rodné vesnice. Povolání kováře pověsil na hřebík a vydal se bojovat do občanské války.

A Woman‘s Lot rozšiřuje děj o další dvě postavy. Především o Terezu, která také jako Jindřich přežila masakr Skalice. Prozradit můžeme i to, že se naplno rozvine její milostný románek s Jindřichem. Další ženskou postavou je Johanka, která se po masakru vesnice uchýlila do sázavského kláštera. Jindřich se jí bude snažit pomoc objasnit, co znamenají její noční můry.

A konečně se setkáme také se psím společníkem, po kterém hráči volali ještě před oficiálním uvedením titulu na pulty obchodů. Psi budou mimochodem využíváni také protivníky.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Unikátní titul

Titul Kingdom Come: Deliverance je svým způsobem unikátní. Jelikož si vývojáři zakládají na realističnosti, nejsou ve hře žádné fantaskní prvky, jako například draci či kouzla. Naopak se nejvíce soustředili na co nejvěrnější ztvárnění soubojů, kdy hráč pomocí směrové hvězdice určuje směr seknutí zbraní, a musí tak rychle reagovat na změnu postavení svého protivníka.

Realistická má být i možnost plnění většiny úkolů ve hře. Ty by totiž měly mít hromadu možných řešení. Každá akce má však mít své důsledky, a tak si hráči budou muset rozmyslet, jestli například požadovaný předmět získají pomocí trestného činu, který jim zhorší reputaci v dané lokalitě, nebo se pro jeho získání rozhodnou pomoci klíčovým postavám.

Balík A Woman‘s Lot vyjde majitele původní hry na 300 Kč. V prodeji se nicméně objeví tento měsíc také speciální verze Royal Edition, která bude kromě původní hry obsahovat všechna vydaná DLC. Tato edice vyjde na 1000 Kč v případě PC, respektive na 1100 Kč ve verzi pro televizní konzole Xbox One a PlayStation 4.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců