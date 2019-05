mif, Novinky

V současnosti jsou zpravidla hry nabízeny za úplatu, nebo zadarmo. Platí to především pro chytré telefony a tablety. Tvůrci softwaru si jsou totiž vědomi, že na bezplatných titulech v konečném důsledku vydělají daleko více, než kdyby za danou hru člověk jednorázově zaplatil.

Je to dáno především tím, že v jednotlivých hrách se objevují mikrotransakce. Uživatelé tedy mohou zaplatit peníze za to, že získají nejrůznější vylepšení, další předměty nebo jinou konkurenční výhodu, která jim usnadní cestu napříč hrou.

Za desetikoruny, ale klidně i tisíce

Nejlevnější mikrotransakce se pohybují v řádech desetikorun, velké balíčky vylepšení ale stojí klidně i několik tisíc. A jak dokazují hospodářské výsledky různých herních studií, právě tisícové částky jsou hráči ochotni za své oblíbené tituly utrácet, a to klidně každý měsíc.

Právě to se ale nelíbí společnosti Nintendo, která chce tento přístup herních studií změnit. Japonský podnik tlačí na partnery, se kterými vyvíjí hry pro telefony a tablety, aby co nejvíce omezili mikrotransakce, jak upozornil deník The Wall Street Journal. Jednoduše tedy chce, aby hráči v jednotlivých titulech tolik neutráceli.

Nintendo stále sází na konzole

I když se to nemusí na první pohled zdát, Nintendo má pravděpodobně vše dobře promyšlené. Hraní na mobilech totiž považuje pouze za prostor, jak propagovat svoje exkluzivní tituly. Místo toho, aby lidé utráceli za hry v mobilech, bude se je tento japonský gigant snažit nalákat ke koupi konzole Switch a dalších her.

Tvůrci titulu Dragalia Lost se nicméně nechali již slyšet, že by vedení Nintenda udělalo daleko lépe, kdyby vše nechalo na svých partnerech, kteří mobilnímu hraní rozumí daleko více. V konečném důsledku by pak více peněz vydělalo údajně i Nintendo.