rim, Novinky

Hned v úvodu tohoto článku můžete vidět trailer ke hře LEGO Brawls. Půjde o titul pro více hráčů, který se bude odehrávat v LEGO vesmíru. Tím se prohánějí stroje postavené samotnými hráči, kteří proti sobě následně vedou bitvy.

Zajímavě vypadá také titul Hot Lava. Jak už samotný název napovídá, v něm budou hráči zápolit se žhavou lávou. A ta je úplně všude. Rytíři a kobky plné pokladů – tak se dá ve zkratce vystihnout titul Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, který se odehrává 1000 let před původní verzí a je od základu předělaný.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Hot Lava

Zdroj: archív výrobce

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Zdroj: archív výrobce

Netrpělivě očekávané pokračování logické hry Beyond a Steel Sky je plné neobyčejných výzev a přesvědčivých postav. Podmanivá je pak logická hra Where Cards Fall. V jejím průběhu se hráči potýkají s nejistotou a nástrahami emočně složitého středoškolského života.

Přehled nových her uzavírá The Pathless. Jde o mystickou a surrealisticky laděnou adventuru, ve které se lovec a jeho orel vydávají na dalekou cestu zalesněným ostrovem, aby zbavili svět kletby. Akce se jako ve filmu prolínají s příběhem zasazeným do překrásné snové krajiny.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Beyond a Steel Sky

Zdroj: archív výrobce

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Where Cards Fall

Zdroj: archív výrobce

Video

BEZ KOMENTÁŘE: The Pathless

Zdroj: archív výrobce

Co nabídne Apple Arcade?



Kolik bude služba Apple Arcade stát, zatím tvůrci neupřesnili. Už nyní je nicméně jasné, že při podzimním spuštění se počítá s minimálně stovkou nových a exkluzivních titulů.

Jeden herní účet navíc bude možné sdílet s dalšími rodinnými příslušníky. Přístup ke hrám, které mimochodem bude možné ukládat offline, a hrát tedy i bez připojení k internetu, bude moci mít až šest členů rodiny.

Celá služba bude navíc multiplatformní. Apple s ní tedy necílí pouze na majitele iPhonů a iPadů, ale také na uživatele počítačů Mac a multimediálního centra Apple TV. O dalších novinkách, které byly na pondělní akci Applu k vidění, se dozvíte v naší on-line reportáži.

Video

Představení služby Apple Arcade

Zdroj: archív výrobce

K dispozici bude při podzimním spuštění více než stovka her.

FOTO: archiv tvůrců