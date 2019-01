lez, Novinky

Na všem se zatím pracuje v utajení, Sony tedy oficiálně zveřejněné informace nijak nekomentovalo. V rámci projektu Gonzalo, jak se nové konzoli přezdívá, se však podařilo již několik informací zjistit.

Zveřejnil je známý pokořitel hardwarových rekordů, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Tum Apisak. Ten z kódového označení prototypu rozluštil – s ohledem na dříve vyvíjené konzole – některé parametry novinky.

Pod taktovkou AMD



Z kódu 2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9 je podle něj zřejmé, že čip obsahuje GPU i CPU, jde tedy o APU – stejně jako u předchůdců. Dříve se přitom spekulovalo o tom, že by novinka mohla mít procesorovou a grafickou část oddělenou, což je typické například pro klasické počítače.

V útrobách konzole s krycím jménem Gonzalo by se mělo ukrývat jádro Zen 2 od AMD. Takt by se měl pohybovat okolo 3,2 GHz. Jasné nicméně není to, zda jde o hodnotu při běžné práci, nebo v boostu.

Vyčíst je možné z kódu také hodnotu 1600 MHz, která patrně značí boost pro grafické jádro. Poslední desítka v kódu by mohla značit typ grafického jádra – Navi 10. Jasno nicméně bude až v nadcházejících měsících, pětka se totiž ukáže nejspíše tento, nebo příští rok.

Kdy přijde?



Práce na nové konzoli nepřímo potvrdil před koncem loňského roku generální ředitel Sony Corporation Keničiro Jošida v rozhovoru pro Financial Times. „Je zřejmé, že další kus hardwaru potřebujeme,“ prohlásil Jošida v přímé reakci na otázku, zda přijde PlayStation 5. Sluší se nicméně podotknout, že přímo nepotvrdil, že novinka ponese číslovku pět v názvu, je tedy vcelku možné, že novinka ponese úplně jiný název.

Přesné datum premiéry nicméně zástupci Sony neupřesnili. Na detailnější informace si tak fanoušci budou muset ještě počkat.