Do tzv. platinového žebříčku těch nejpopulárnějších her se dostalo celkem 12 titulů, placených i neplacených. Konkrétně jde o Sid Meier’s Civilization VI, Rocket League, The Elder Scrolls Online, Monster Hunter: World, Grand Theft Auto V, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Playerunknown's Battlegrounds a Assassin's Creed Odyssey.

Výše zmiňovaných devět titulů je placených, do platinového žebříčku se totiž na platfromě Steam dostaly pouze tři hry, které jsou bezplatné – DotA 2, Warframe a Counter-Strike: Global Offensive.

DotA 2

DotA 2 je jednou z vůbec nejranějších her ve službě Steam. Miliony hráčů z celého světa vstupují každý den do bitvy v kůži více než sta hrdinů. A nezávisle na tom, jestli jde o jejich desátý nebo tisící zápas, pokaždé objeví něco nového. Pravidelné aktualizace navíc zajišťují neustálý vývoj hratelnosti, vlastností a hrdinů a DotA 2 díky nim žije svým vlastním životem.

Co se týče rozdílnosti hrdinů, schopností a předmětů, nemá DotA konkurenci a žádné dva zápasy v ní nejsou stejné. Jakýkoli hrdina dokáže zastat více rolí a přehršel předmětů pomůže s přizpůsobením všem možným situacím.

DotA 2

FOTO: archív tvůrců

Warframe

Bezplatných her je na trhu celá řada. Takových jako Warframe ale naopak naprosté minimum, právě proto se tento titul pravděpodobně těší takové popularitě.

Na začátku má každý hráč na výběr mezi třemi třídami, které jsou nazývány Warframe. Dohromady jich je v tomto titulu ale několik desítek, pro každou třídu jsou typické jiné schopnosti i vzhled.

Během cesty hráč narazí na oblast na Zemi, ale podívá se také do otevřeného kosmu. Mise jsou velmi různorodé, doslova nadchne propracovaná grafika – obzvláště na poměry bezplatných titulů.

Video

Warframe

Zdroj: archív tvůrců

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) prohlubuje herní mechanismy týmových akčních her, tedy žánru, jehož průkopníkem byl před 12 lety první díl této hry.

CS: GO obsahuje nové mapy, postavy, zbraně a přináší vylepšené verze původního obsahu z předešlých CS her (de_dust2 apod.). A navíc CS: GO představuje nové herní módy, vyhledávání zápasů, herní žebříčky a další.

Za uplynulých 12 let byla jednou z nejhranějších her na světě, hvězdou herních turnajů a prodalo se jí více než 25 miliónů kusů na celém světě. Letos se nicméně titul Global Offensive rozhodli tvůrci nabídnout zadarmo.

Video

Counter-Strike: Global Offensive

Zdroj: archív tvůrců